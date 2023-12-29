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Выработка тепла и электричества уменьшилась на ТЭЦ Новосибирска

  • 29/12/2023, 09:22
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Выработка тепла и электричества уменьшилась на ТЭЦ Новосибирска
По сравнению с 2022 годом снижение производства составило 4% и 7% соответственно.

В 2023 году пять тепловых электростанций ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) (четыре в Новосибирске и одна в Куйбышеве) произвели 11,7 млрд кВт*ч электроэнергии (92,8% к уровню 2022 года), сообщили в пресс-службе компании.

— В 2022 году связи с маловодностью были недозагружены ГЭС Сибири — требовалось их заместить мощностями ТЭЦ и ГРЭС СГК. А в 2023 году уже не было необходимости в замещении, и станции вернулись к своим стандартным объемам производства, —прокомментировали снижение выработки электроэнергии в СГК.

Что касается тепла, то ТЭЦ и котельные СГК в целом произвели 13,6 млн Гкал (96,3% к 2023 году).

— Объемы связаны, прежде всего, с погодными условиями в течение года, —комментируют в пресс-службе компании. — Средняя температура наружного воздуха в Новосибирской области составила в 2023 году 7,1 градус, что на 2,1 градуса выше, чем год назад.

В целом по Западно-Сибирскому филиалу СГК (Алтайский край и Новосибирская область) ТЭЦ произвели 17,5 млрд кВт*ч (94,8% к 2022 году) электричества и 21,3 млн Гкал (96,4% к 2022 году) тепла.

Ранее редакция сообщала, что по наблюдению синоптиков средняя годовая температура в Новосибирской области на 3,3 градуса выше нормы.

Фото пресс-службы СГК

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск Алтай

Теги : тэц СГК производство электричества производство тепла


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