Выросло количество ДТП с пострадавшими в Новосибирской области

В ходе заседания транспортного комитета областного парламента глава транспортного комитета Законодательного Собрания региона Валерий Ильенко сообщил, что с 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) увеличилось на 1,9%.
Число аварий с пострадавшими выросло на 2,3%. Однако статистика смертельных ДТП демонстрирует снижение на 8%.
Одной из тревожных тенденций является увеличение на 26% количества аварий с участием водителей без прав.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске зафиксировали рост числа пожаров. Произошло 11 пожаров в жилых домах, один — в нежилом помещении и семь — в автомобилях.
Источник фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru