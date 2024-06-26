Выросло количество ДТП с пострадавшими в Новосибирской области

В ходе заседания транспортного комитета областного парламента глава транспортного комитета Законодательного Собрания региона Валерий Ильенко сообщил, что с 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) увеличилось на 1,9%.

Число аварий с пострадавшими выросло на 2,3%. Однако статистика смертельных ДТП демонстрирует снижение на 8%.

Одной из тревожных тенденций является увеличение на 26% количества аварий с участием водителей без прав.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске зафиксировали рост числа пожаров. Произошло 11 пожаров в жилых домах, один — в нежилом помещении и семь — в автомобилях.