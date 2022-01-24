Эксперты прогнозируют третью волну инфляции в 2022 году

Всемирный банк в конце 2021 г. выпустил Доклад об экономике России, в котором спрогнозировал темп экономического роста страны на 2,4%. Эксперты НГУЭУ проанализировали ключевые тренды, прописанные в докладе, пишет nsk.dk.ru.

— Темпы экономического роста в России составят 2,4% благодаря сохранению высокого уровня активности в нефтяном секторе, а затем замедлятся до 1,8% в 2023 году. Негативное влияние на динамику роста могут оказать периодически вводимые меры по борьбе с пандемией, пока уровень вакцинации остается низким.

— Если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, или экономика столкнется с препятствиями, вызванными сворачиванием программы количественного смягчения в США, вероятно, придется дольше придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики, что также окажет негативное влияние на прогноз роста экономики.

В долгосрочной перспективе развитие российской экономики будет зависеть от ряда факторов.

— В России по-прежнему отмечается низкий потенциал роста, и, если эта проблема не будет решена, она будет ограничивать возможности страны в части достижения ею целей высокого уровня в области развития, а также увеличения доходов и повышения уровня жизни населения.

— Стратегия долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов, опубликованная правительством РФ 29 октября 2021 г. Она открывает возможность ускорения «зеленого» экономического роста, представляя более амбициозный сценарий противодействия изменению климата, предусматривающий сокращение чистой эмиссии парниковых газов на 70% к 2050 г., а через 10 лет после этого — достижение чистой углеродной нейтральности. Одновременно с экологизацией экономики эта стратегия предусматривает ускорение экономического роста и ставит целью достижение средних темпов роста не менее 3% в год.

— В нашем регионе, так же, как и во всем мире, в следующем году стоит быть готовыми к третьей инфляционной волне, вызванной последствиями очередной волны COVID, связанной в первую очередь с ростом цен на продукты, товары первой необходимости и энергоносители, — комментирует старший преподаватель кафедры Бизнеса в сфере услуг Новосибирского государственного университета экономики и управления Никита Петренко.

По его словам, в 2020 году эксперты не в полной мере оценили масштабы пандемии COVID-19, но сегодня понятно, что она приняла затяжной характер и сместила существующие макроэкономические балансы. В частности, на потребительском рынке цены в супермаркетах непрерывно растут с лета 2020-го. Существенно подорожали растительное масло (65,8%) и зерновые. Злаковые в среднем прибавили 27%, что является максимумом с 2012-го. Пшеница и кукуруза — 44,1 и 31,3% соответственно. Сахар — 37,5%. Это результат не только возросшего спроса, но и ограниченного предложения. Производство отдельных видов продуктов не всегда успевало за потребительским спросом, который демонстрирует устойчивость и минимальные темпы снижения.

По итогам 2021 г. официальная инфляция в Новосибирской области составила 7,9%, что несущественно сказалось на покупательской способности большей части населения области. При этом цены на продукты выросли на 9,9%, непродовольственные товары подорожали на 8,3%, услуги — на 2,8%.