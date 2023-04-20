Отстранение подследственного вице-мэра Артема Скатова от работы признано незаконным

Февральское решение мирового суда об отстранении от работы вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова на период судебных разбирательств Дзержинский районным суд Новосибирска признал незаконным. Об этом со ссылкой на адвоката чиновника Ивана Рассолова сообщает «Коммерсант».

Напомним, что решением мирового суда в феврале отстраненному от работы вице-мэру было назначено ежемесячное пособие в размере 15,6 тыс руб. Это было уже второе отстранение от должности. Первый раз чиновник был отстранён на время следствия, при этом его зарплата в мэрии сохранялась, а курируемые Скатовым в мэрии департаменты (информационной политики и информатизации и связи) временно перешли в «епархию» вице-мэра Геннадия Захарова, под руководством которого продолжают находиться в настоящее время. Глава города Анатолий Локоть, комментируя такие перетурбации, заявлял о необходимости выполнять решения суда.

Вице-мэр Новосибирска Артём Скатов с лета прошлого года проходит подозреваемым в уголовном деле о клевете в адрес депутата Госдумы Дмитрия Савельева. По версии следствия, по инициативе подозреваемого в одном из телеграмм-каналов была размещена информация о якобы подкупе Савельевым в собственных интересах депутатов горсовета Новосибирска. По данному факту депутат Госдумы подал заявление в полицию. При этом руководитель телеграмм-канала, как сообщали следственные органы, не знал о том, что данная информация не соответствует действительности.

Ранее редакция сообщала об уголовном деле в отношении ещё одного муниципального чиновника.