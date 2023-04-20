Отстранение подследственного вице-мэра Артема Скатова от работы признано незаконным

Февральское решение мирового суда об отстранении от работы вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова на период судебных разбирательств Дзержинский районным суд Новосибирска признал незаконным. Об этом со ссылкой на адвоката чиновника Ивана Рассолова сообщает «Коммерсант».
Вице-мэр Новосибирска Артём Скатов с лета прошлого года проходит подозреваемым в уголовном деле о клевете в адрес депутата Госдумы Дмитрия Савельева. По версии следствия, по инициативе подозреваемого в одном из телеграмм-каналов была размещена информация о якобы подкупе Савельевым в собственных интересах депутатов горсовета Новосибирска. По данному факту депутат Госдумы подал заявление в полицию. При этом руководитель телеграмм-канала, как сообщали следственные органы, не знал о том, что данная информация не соответствует действительности.
Ранее редакция сообщала об уголовном деле в отношении ещё одного муниципального чиновника.
Фото из архива редакции
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