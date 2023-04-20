Рекламодателям

Отстранение подследственного вице-мэра Артема Скатова от работы признано незаконным

  • 20/04/2023, 12:18
Автор:
отстранение от работы вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова признано незаконным
Данное решение отменил вышестоящий суд.

Февральское решение мирового суда об отстранении от работы вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова на период судебных разбирательств Дзержинский районным суд Новосибирска признал незаконным. Об этом со ссылкой на адвоката чиновника Ивана Рассолова сообщает «Коммерсант».

Артёма Скатова отстранили от работы

Суд еще раз отстранил от должности вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова

Напомним, что решением мирового суда в феврале отстраненному от работы вице-мэру было назначено ежемесячное пособие в размере 15,6 тыс руб. Это было уже второе отстранение от должности. Первый раз чиновник был отстранён на время следствия, при этом его зарплата в мэрии сохранялась, а курируемые Скатовым в мэрии департаменты (информационной политики и информатизации и связи) временно перешли в «епархию» вице-мэра Геннадия Захарова, под руководством которого продолжают находиться в настоящее время. Глава города Анатолий Локоть, комментируя такие перетурбации, заявлял о необходимости выполнять решения суда.

Вице-мэр Новосибирска Артём Скатов с лета прошлого года проходит подозреваемым в уголовном деле о клевете в адрес депутата Госдумы Дмитрия Савельева. По версии следствия, по инициативе подозреваемого в одном из телеграмм-каналов была размещена информация о якобы подкупе Савельевым в собственных интересах депутатов горсовета Новосибирска. По данному факту депутат Госдумы подал заявление в полицию. При этом руководитель телеграмм-канала, как сообщали следственные органы, не знал о том, что данная информация не соответствует действительности.

 

Ранее редакция сообщала об уголовном деле в отношении ещё одного муниципального чиновника.

Фото из архива редакции

609

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Дмитрий Савельев Дело о клевете Артем Скатов


Спецоперация на Украине

Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию
13/04/23 12:41
В Новосибирской области нет земли для участников спецоперации?
11/04/23 13:31
Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
крытый пешеходный переход

Променад «Михайловской набережной» сузят из-за ремонта моста

Под Октябрьским мостом возводят крытый пешеходный переход. Еще одна крытая галерея будет установлена на верхнем ярусе набережной в преддверии Дня города.
Читать статью >>
Контракты по 223-ФЗ в Новосибирской области

Малый и средний бизнес в Новосибирске заключил контракты по 223-ФЗ на 64 млрд рублей

Доля таких закупок уже перевалила за 50% в общем объеме торгов.
Читать статью >>
контрактация дорог

Районы области не спешат заключать контракты на проведение дорожных работ

Депутаты назвали районы области и муниципалитеты, где наиболее вероятен срыв графика дорожных ремонтов.
Читать статью >>
«Спецавтохозяйство» заключит мусорную концессию на левобережный полигон

«Спецавтохозяйство» получило концессию на левобережный мусорный полигон

Нерешенным остается вопрос по правобережному полигону, против создания которого активно выступают общественники.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Николай Мамулат Уполномоченный по Защите Прав Предпринимателей

Николай Мамулат: Сейчас все более четким становится тренд на то, чтобы работать «в белую»

Пандемия и санкции заставили государство и бизнес по-другому взглянуть друг на друга.
Все материалы
Лента новостей

Дом за 100 млн рублей продали в Новосибирске в первом квартале 2023 года

20/04/2023, 15:39

Россияне стали чаще отовариваться в интернет-магазинах

20/04/2023, 14:55

Проект капремонта последнего участка объездной дороги в Кольцово направлен в госэкспертизу

20/04/2023, 14:02

Высшая школа бизнеса НГУЭУ приглашает на серию круглых столов с представителями госорганов

20/04/2023, 12:19
Популярное

В России выявили новый подвариант ковида

20/04/2023, 11:37

В Новосибирске потеплеет до +25 градусов

19/04/2023, 14:22

Безработным россиянам предлагают разрешить выходить на пенсию досрочно

19/04/2023, 10:41
Новости компаний

60% новосибирцев берут в Сбере ипотеку на вторичное жилье

20/04/2023, 11:29

Банк Уралсиб открывает бизнес-клуб для премиальных клиентов малого бизнеса «Перспектива» в 30 городах

20/04/2023, 10:58

В Сибирском Сбербанке резко вырос объем кредитования частного домостроения

19/04/2023, 18:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска