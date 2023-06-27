В Сибирь начали поставлять овощи и фрукты из Южной Америки

Новосибирская область входит в число регионов-лидеров по объёмам поставок из-за рубежа плодоовощной продукции. Возглавляет список Красноярский край, за которым следует Иркутская область. Такие данные озвучивают в Сибирском таможенном управлении. Среди основных трендов на рынке поставок специалисты управления отмечают, во-первых, объём поставляемой продукции. В текущем году эти объёмы приросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

Иран поставил в Новосибирск более 300 тонн арбузов В 3,4 раза в этом году выросли поставки овощей и фруктов из Китая за счет увеличения ввоза лука, капусты, моркови, перца, ананасов, — сообщают в Таможенном управлении. — Также выросли объемы импорта плодоовощной продукции из стран Средней и Центральной Азии. Так, поставки винограда из Узбекистана выросли по сравнению с прошлым годом в 2,6 раза, томатов из Азербайджана — в 2 раза, сушеных плодов (кураги, смесей ореховых, шиповника) из Таджикистана — более чем в 2 раза.

Вторым трендом становиться расширение географии поставок. Напоимер, сибирский плодоовощной рынок прирос южноамериканским Перу, откуда завозится манго. В этом году завезено 12 тонн продукта.

Наконец, в качестве третьего тренда отмечают рост прямых поставок из-за рубежа. Среди поставляемой напрямую продукции в СТУ называют персики, нектарины, абрикосы, колубнику, дыни и грейпфрут.

— Раньше фрукты оформлялись в других регионах и потом завозились в СФО. На рост прямых поставок повлияло выстраивание транспортных коридоров, которые удобны поставщикам, а также создание современных оптово-логистических комплексов в сибирских регионах, — поясняет замначальника СТУ Дмитрий Колыханов. — На территории таких крупных терминалов в Красноярске, Новосибирске оформление скоропортящейся продукции и таможенный контроль в зависимости от объемов партии занимает от нескольких минут до 4 часов. Импортеры благодаря этому экономят финансовые и временные ресурсы на доставке свежих фруктов и овощей до потребителя и наращивают поставки.

Напомним, что в конце прошлого года уже фиксировался девятикратный рост поставок плодоовощной продукции только в Красноярский край: почти 2 тыс. тонн овощей и больше 1 тыс. тонн фруктов по сравнению с 2021 годом. В физическом объеме поставки также увеличились в 9 раз. Все фрукты привезены из Узбекистана. Таможенники связали эту динамику с запуском крупнейшего оптово-распределительного центра Сибири.

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