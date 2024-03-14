Выстрелы из пистолета сделали мужчину одноглазым под Новосибирском

В Бердске вынесен приговор мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением травматического пистолета.
— Бердским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего ранее судимого жителя города Новосибирска. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, — говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.
Случай произошел в прошлом году 14 июля. В районе пляжа «Старый Бердск» новосибирец достал травмат и выпустил более 5 пуль в случайного прохожего.
Пострадавший после неравного поединка остался без глаза. Виновный сам сдался в руки полиции и признал вину.
— С учетом позиции прокурора суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — отметили в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее редакция сообщала о том, что двух мужчин за попытку продать пистолет задержали в Новосибирской области.
Фото: Freepik — rawpixel.com
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