Мэрия планирует ликвидировать «Похоронный дом ИМИ» в Новосибирске

К ликвидации предлагается МУП «Похоронный дом ИМИ». Об этом на заседании комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска сообщил заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев.

Как пояснил редакции Infopro54 председатель комиссии по муниципальной собственности, директор МУП «Специализированная служба «Похоронный дом ИМИ» Сергей Бондаренко, речь идет об исполнении федерального закона №485: муниципальные предприятия во всей стране до 1 января 2025 года должны быть реорганизованы или ликвидированы.

По словам Бондаренко, «Похоронный дом ИМИ» оказывает услуги из гарантированного перечня в рамках 38-ФЗ, в том числе в части захоронения невостребованных граждан с потерянными родственными связями. Однако, эту же услугу может оказывать МКУ «Ритуальные услуги». По закону, из МУП в МКУ может перейти предприятие, являющееся естественным монополистом на рынке.

— Думаю, что вопрос с МУП «Похоронный дом ИМИ» еще будет обсуждаться. Оно может акционироваться, может быть переведено в муниципальное акционерное общество, либо ликвидировано. Решение будет принимать мэрия Новосибирска и выносить на рассмотрение горсовета, — добавил собеседник Infopro54.

150457 МУП «Похоронный дом ИМИ» создан в 2019 году, с 2002 года его возглавляет Сергей Бондаренко. Выручка компании в 2020 году составила 65.8 млн рублей (-18%), при этом чистая прибыль по итогам 2022 года выросла на 33% — до 3,8 млн рублей. В разрезе нескольких лет, выручка компании упала в 2022 году, чистая прибыль, за исключением падения в 2021, стабильно растет.

В 2022 году по гарантированному перечню услуг в соответствии с федеральным перечнем на безвозмездной основе в Новосибирске было захоронено 930 умерших, в 2021 году — 1085, в 2020 — 1042, в 2019 — 801.

Ранее редакция приводила мнение эксперта об усилении недобросовестной конкуренции на рынке похоронных услуг Новосибирской области.