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Мэрия планирует ликвидировать «Похоронный дом ИМИ» в Новосибирске

  • 14/03/2024, 14:08
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Мэрия планирует ликвидировать «Похоронный дом ИМИ» в Новосибирске
Сможет ли муниципальное предприятие продолжить работу в другом формате пока не известно.

К ликвидации предлагается МУП «Похоронный дом ИМИ». Об этом на заседании комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска сообщил заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев.

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Как пояснил редакции Infopro54 председатель комиссии по муниципальной собственности, директор МУП «Специализированная служба «Похоронный дом ИМИ» Сергей Бондаренко, речь идет об исполнении федерального закона №485: муниципальные предприятия во всей стране до 1 января 2025 года должны быть реорганизованы или ликвидированы.

По словам Бондаренко, «Похоронный дом ИМИ» оказывает услуги из гарантированного перечня в рамках 38-ФЗ, в том числе в части захоронения невостребованных граждан с потерянными родственными связями. Однако, эту же услугу может оказывать МКУ «Ритуальные услуги». По закону, из МУП в МКУ может перейти предприятие, являющееся естественным монополистом на рынке.

— Думаю, что вопрос с МУП «Похоронный дом ИМИ» еще будет обсуждаться. Оно может акционироваться, может быть переведено в муниципальное акционерное общество, либо ликвидировано. Решение будет принимать мэрия Новосибирска и выносить на рассмотрение горсовета, — добавил собеседник Infopro54.

150457 МУП «Похоронный дом ИМИ» создан в 2019 году, с 2002 года его возглавляет Сергей Бондаренко. Выручка компании в 2020 году составила 65.8 млн рублей (-18%), при этом чистая прибыль по итогам 2022 года выросла на 33% — до 3,8 млн рублей. В разрезе нескольких лет, выручка компании упала в 2022 году, чистая прибыль, за исключением падения в 2021, стабильно растет.

В 2022 году по гарантированному перечню услуг в соответствии с федеральным перечнем на безвозмездной основе в Новосибирске было захоронено 930 умерших, в 2021 году — 1085, в 2020 — 1042, в 2019 — 801.

Ранее редакция приводила мнение эксперта об усилении недобросовестной конкуренции на рынке похоронных услуг Новосибирской области. 

Фото пресс-службы горсовета Новосибирска

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ритуальные услуги муниципальные предприятия Акционирование МУПов


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