Главный вопрос у огородников — когда убирать и квасить капусту

Октябрь — это буквально апофеоз огородного сезона. С грядок убрано почти все, что росло, кроме капусты. И сейчас как раз то самое время, когда стоит задуматься о том, как лучше собрать и сохранить урожай самых поздних овощей.
Специалисты отмечают, что существует два сорта созревания белокочанной капусты: ранний и поздний. И, если вы хотите хранить ее зимой и солить, то остановить свой выбор лучше на поздних сортах. Однако, чтобы вилки капусты сохранились и были пригодны для засолки и квашения, важно их правильно убрать.
Эксперты говорят, что лучший период для этого, когда температура на улице будет 0 градусов (не выше и не ниже). Это способствует замедлению процесса дыхания в кочанах, что, в свою очередь, гарантирует их лежкость.
Если так случилось, что с понижением температуры капуста подморозилась прямо на грядке, то оставьте вилки оттаивать на корню.
С целью хранения, кочаны срезают с длинной кочерыжкой и двумя-тремя неплотно прилегающими зелеными листьями, которые защитят их от механических повреждений и грибных болезней. Использовать можно нож или лопату, но как раз для лучшей сохранности лучше выкопать капусту вместе с корнями.
Если погода благоприятствует, то срезанные или выкопанные вилки сложите в небольшие кучи, чтобы наружные листья слегка завяли. И только тогда ее можно отправить на хранение.
Что касается квашения капусты, то дату, когда вы будете этим заниматься, лучше выбрать в соответствии с лунным календарем, согласно которому оптимальный период для соления и квашения капусты – растущая луна. В это время бактерии, которые вызывают молочно-кислое брожение, максимально активны.
Если квасить и солить капусту в убывающую луну, она сильно размягчается и становится водянистой.
Кроме того, солить и квасить капусту лучше, когда луна находится в знаках Тельца, Скорпиона, Козерога или Овна, которые считаются лучшими знаками для заготовки капусты.
Кроме убывающей луны, не стоит солить и квасить капусту в дни новолуния и полнолуния. В октябре это 14 и 28 числа.
Лучшие даты для соления и квашения капусты в октябре — 20 и 21 числа – растущая луна в Козероге, а также вторая половина 26, 27 октября – растущая луна в Овне.
Основные условия для успешной засолки:
Ранее редакция публиковала лунный календарь цветовода на октябрь 2023.
Фото: freepik.com
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