Главный вопрос у огородников — когда убирать и квасить капусту

Октябрь — это буквально апофеоз огородного сезона. С грядок убрано почти все, что росло, кроме капусты. И сейчас как раз то самое время, когда стоит задуматься о том, как лучше собрать и сохранить урожай самых поздних овощей.

Специалисты отмечают, что существует два сорта созревания белокочанной капусты: ранний и поздний. И, если вы хотите хранить ее зимой и солить, то остановить свой выбор лучше на поздних сортах. Однако, чтобы вилки капусты сохранились и были пригодны для засолки и квашения, важно их правильно убрать.

Эксперты говорят, что лучший период для этого, когда температура на улице будет 0 градусов (не выше и не ниже). Это способствует замедлению процесса дыхания в кочанах, что, в свою очередь, гарантирует их лежкость.

Если так случилось, что с понижением температуры капуста подморозилась прямо на грядке, то оставьте вилки оттаивать на корню.

С целью хранения, кочаны срезают с длинной кочерыжкой и двумя-тремя неплотно прилегающими зелеными листьями, которые защитят их от механических повреждений и грибных болезней. Использовать можно нож или лопату, но как раз для лучшей сохранности лучше выкопать капусту вместе с корнями.

Если погода благоприятствует, то срезанные или выкопанные вилки сложите в небольшие кучи, чтобы наружные листья слегка завяли. И только тогда ее можно отправить на хранение.

Что касается квашения капусты, то дату, когда вы будете этим заниматься, лучше выбрать в соответствии с лунным календарем, согласно которому оптимальный период для соления и квашения капусты – растущая луна. В это время бактерии, которые вызывают молочно-кислое брожение, максимально активны.

Если квасить и солить капусту в убывающую луну, она сильно размягчается и становится водянистой.

Кроме того, солить и квасить капусту лучше, когда луна находится в знаках Тельца, Скорпиона, Козерога или Овна, которые считаются лучшими знаками для заготовки капусты.

Кроме убывающей луны, не стоит солить и квасить капусту в дни новолуния и полнолуния. В октябре это 14 и 28 числа.

Лучшие даты для соления и квашения капусты в октябре — 20 и 21 числа – растущая луна в Козероге, а также вторая половина 26, 27 октября – растущая луна в Овне.

Основные условия для успешной засолки:

Для приготовления выбирают любой сорт, кроме ранних.

Желательно, чтобы кочаны были белыми и плотными, не подмерзшими и не подгнившими. Из промерзшей капусты качественные заготовки не получатся.

Для засолки используют исключительно эмалированную или стеклянную посуду. Нельзя брать пластиковую или оцинкованную тару.

Соль нужна не йодированная крупного помола.

Для гнета используют банку с водой или гранитный камень. Придавливать металлическими предметами нельзя.

Минимальный вес гнета – 10% от массы капусты.

При использовании камней их сначала моют с мылом, после чего прокаливают при температуре от 250°C в течение часа.

Готовую капусту хранят при температуре от 0 до -20°C.

Замораживают квашеную капусту только при крайней необходимости, т. к. после этого она становится мягкой и теряет цвет. Количество полезных веществ при этом снижается.

Следят за тем, чтобы вся капуста была покрыта рассолом, иначе витамин С быстро разрушится.

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