Выявлено 14 случаев незаконной добычи ископаемых в Новосибирской области

Минприроды Новосибирской области рассмотрело 21 обращение с информацией о добыче и разработке карьеров общераспространенных полезных ископаемых.

— Размер ущерба, причиненного недрам в результате добычи без лицензии общераспространенных полезных ископаемых (песок и суглинки), составил 275,3 миллионов рублей, — говорится в сообщении Минприроды.

Всего министерство направило порядка 14 материалов в МВД по Новосибирской области.

Минприроды Новосибирской области напомнило, что для оперативного реагирования по пресечению фактов незаконной добычи полезных ископаемых информацию необходимо сообщать в полицию или в министерство.

Ранее редакция сообщала о том, что залежи меди обнаружены в Новосибирской области.