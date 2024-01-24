Выявлено 14 случаев незаконной добычи ископаемых в Новосибирской области

Минприроды Новосибирской области рассмотрело 21 обращение с информацией о добыче и разработке карьеров общераспространенных полезных ископаемых.
— Размер ущерба, причиненного недрам в результате добычи без лицензии общераспространенных полезных ископаемых (песок и суглинки), составил 275,3 миллионов рублей, — говорится в сообщении Минприроды.
Всего министерство направило порядка 14 материалов в МВД по Новосибирской области.
Минприроды Новосибирской области напомнило, что для оперативного реагирования по пресечению фактов незаконной добычи полезных ископаемых информацию необходимо сообщать в полицию или в министерство.
Ранее редакция сообщала о том, что залежи меди обнаружены в Новосибирской области.
Фото: Freepik — freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru