Бастрыкин поручил изучить закрытое дело по избиению школьника в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил заново изучить материалы уголовного дела о вымогательстве мигрантом денег у школьников, которое было закрыто.
— В производстве СК по Новосибирской области находилось уголовное дело по факту вымогательства денежных средств у подростка. В ходе следствия установлено, что к преступлению причастен одноклассник подростка — уроженец республики Узбекистан. В последующем в связи с недостижением им возраста привлечения к уголовной ответственности уголовное дело было прекращено, — пояснила Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по связям со СМИ Елена Коновалова.
Представитель ведомства так же отметила, что Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК представить доклад о результатах и обстоятельствах расследования уголовного дела.
История избиения мигрантами 14-летнего Ромы во дворе школы закончилась гражданским иском. Суд обязал семью малолетнего бойца из Узбекистана возместить компенсацию морального вреда и расходы на адвоката в размере 60 тысяч рублей потерпевшей стороне. Сам малолетний агрессор и вымогатель не понес никакой ответственности.
Однако по прошествии более года, Роман не получил за нанесенные одноклассником травмы ни копейки.
Отец мальчика пытался договориться с главой узбекского семейства о выплатах компенсации, тот отказался сославшись на отсутствие денег. За семью мигранта вступился местный депутат. Народный избранник пригрозил отцу Ромы, если тот не перестанет беспокоить его «товарища».
*Имена героев изменены по этическим соображениям.
Подробности истории в материале Infopro54.
Фото предоставлено семьей пострадавшего школьника.
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