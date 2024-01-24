Бастрыкин поручил изучить закрытое дело по избиению школьника в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил заново изучить материалы уголовного дела о вымогательстве мигрантом денег у школьников, которое было закрыто.

— В производстве СК по Новосибирской области находилось уголовное дело по факту вымогательства денежных средств у подростка. В ходе следствия установлено, что к преступлению причастен одноклассник подростка — уроженец республики Узбекистан. В последующем в связи с недостижением им возраста привлечения к уголовной ответственности уголовное дело было прекращено, — пояснила Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по связям со СМИ Елена Коновалова.

Представитель ведомства так же отметила, что Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК представить доклад о результатах и обстоятельствах расследования уголовного дела.

История избиения мигрантами 14-летнего Ромы во дворе школы закончилась гражданским иском. Суд обязал семью малолетнего бойца из Узбекистана возместить компенсацию морального вреда и расходы на адвоката в размере 60 тысяч рублей потерпевшей стороне. Сам малолетний агрессор и вымогатель не понес никакой ответственности.

Однако по прошествии более года, Роман не получил за нанесенные одноклассником травмы ни копейки.

Отец мальчика пытался договориться с главой узбекского семейства о выплатах компенсации, тот отказался сославшись на отсутствие денег. За семью мигранта вступился местный депутат. Народный избранник пригрозил отцу Ромы, если тот не перестанет беспокоить его «товарища».

*Имена героев изменены по этическим соображениям.

Подробности истории в материале Infopro54.