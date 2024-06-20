Испытания второй модели беспилотника «Партизан» начнут к концу 2024 года

Первый экземпляр беспилотника «Партизан», разработанный СибНИА им. Чаплыгина, дорабатывается в части системы автоматического управления. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора по научной работе СибНИА им. Чаплыгина Дмитрий Смирнов.

— Первый экземпляр беспилотника «Партизан» минувшей зимой вышел на летные испытания в пилотируемом режиме. Сейчас нам предстоит решение задач по его обеспилочиванию, — пояснил Дмитрий Смирнов. — Мы переходим в фазу летных испытаний, где будем отрабатывать и доводить до работоспособного состояния систему автоматического управления.

Кроме того, Дмитрий Смирнов отметил, что институт практически завершил создание второго экземпляра «Партизана».

— Сейчас мы взаимодействуем с отечественными разработчиками. В том числе с теми, кто занимается гибридными силовыми установками. Планируем поставить второй экземпляр на отечественный вариант силовой установки, — добавил Смирнов

Он также подчеркнул, что второй экземпляр «Партизана» СибНИА им. Чаплыгина намерен довести до летного состояния до конца 2024 года.

В марте директор СибНИА Владимир Барсук сообщал, что летом этого года институт планирует провести летные испытания первого экземпляра беспилотника в беспилотном режиме. Он также уточнял, что тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сверхкороткого взлета и посадки «Партизан», состоящий полностью из отечественных комплектующих, включая гибридную силовую установку, должны изготовить до конца 2024 года. Запуск серийного производства таких беспилотников возможен в 2025 году.

Напомним, в августе 2023 года председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев на образовательном интенсиве «Архипелаг» отмечал, что на 2024 год запланирован выпуск 10 серийных экземпляров тяжелого беспилотного самолета «Партизан».

Согласно сайту Фонда перспективных исследований, проект «Партизан» стартовал в сентябре 2019 года. Для отработки технологии группой специалистов СибНИА создана летающая лаборатория на базе самолета ТВС-2МС. Первые полеты машины состоялись в 2021 году. Предполагается, что максимальная взлетная масса самолета составит 3380 кг, он будет способен перевозить полезную нагрузку до тонны на расстояние до 1 тысячи км. Машина сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 на 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров.

Отмечается, что машина может применяться как разведывательный и транспортный летательный аппарат, для проведения авиационно-химических работ в сельском хозяйстве, для проведения спасательных операций и тушения пожаров, в санитарной авиации, а также для проведения аэромониторинга и грузопассажирских перевозок.

Ранее редакция сообщала о том, что «Почта России» закупит беспилотники «Партизан», разработанные в Новосибирске.