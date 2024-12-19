Президент Путин назвал способ привлечения квалифицированных специалистов в село

В рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным журналист из Новосибирска Светлана Ширшкова (Шевченко), ОТС, задала вопрос о дефиците молодых кадров на селе и поинтересовалась советом главы государства, как можно решить кадровый вопрос: привлекать новых специалистов и сохранять тех, кто уже проживает на селе.

— Важный вопрос, так как сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики РФ. Она развивается хорошими темпами: около 3% в год. Мы входим в число трех крупнейших экспортеров в мире, по пшенице — занимаем первое место. Есть проблемы с молоком и плодоовощной продукцией, но есть и программы развития. Все растет, — отметил Путин.

По его словам, для решения социальных вопросов на селе нужно повышать уровень благосостояния проживающих там людей, повышать уровень их дохода.

— Работа на селе становится все более интересной. Эта индустрия требует специалистов высокого класса в самых разных сферах: биологов, генетиков, химиков, агрономов. В применении к сельскому хозяйству генетика развивается наиболее высокими темпами, — подчеркнул Владимир Путин. — Это очень интересно и нужно, чтобы мы говорил об этом не раз в год, а постоянно и создавали условия для молодых людей, чтобы они приходили и работали с интересом в этом секторе экономики.

Он подчеркнул, что государство будет делать все, чтобы привлекать работников в сельское хозяйство. При этом президент рекомендовал производителям также создавать условия для целевого обучения людей, с последующим привлечением их на производственную практику.

В ходе прямого эфира еще три вопроса новосибирцев были опубликованы на видеоэкранах и размещены в студии из которой идет трансляция:

Как нам, простым жителям Новосибирска взять ипотеку под 26-28%?

Когда же в Новосибирске будет продолжено строительство метро? Власти совершенно не хотят заниматься этим вопросом!

Когда будут строить приюты для бездомных животных? В Новосибирске ни одного государственного нет.

Эти вопросы глава государстве не прокомментировал.

Напомним, в ноябре, после повышения ключевой ставки ЦБ, в Новосибирске при стоимости квадратного метра жилья 138 тысяч рублей, квартира общей площадью 50 квадратов стала стоить 6,9 миллионов рублей. При этом первоначальный взнос вырос до 50%. При этом ежемесячный платеж по ипотеке вырос до 83 тысяч рублей. В декабре средний платеж увеличился до 105 тысяч рублей.

Стоит также отметить, что до конца года мэрия Новосибирска планирует объявить тендер по проектированию продолжения Дзержинской линии метро. На итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что документация должна быть готова к концу 2026 года, а потом нужно будет искать финансирование.

Что касается приюта, то в Новосибирске долгое время искали землю под муниципальный проект. В итоге его было решено построить на Толмачевском шоссе. Работы до сих пор не начаты при этом стоимость приюта уже выросла в несколько раз и перевалила за 600 млн рублей. При этом новосибирские зоозащитники добрались до Кремля, чтобы получить землю под приют.

Модераторы прямой линии с президентом отмечали, что к началу эфира Владимиру Путину поступило 2,2 млн вопросов. к концу прямой линии — 2,48 млн.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы на прямую линию Путину написали о мусорной концессии и разрушении в городе памятников архитектурно-культурного наследия.