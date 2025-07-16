В России планируют ограничить суммы переводов мигрантов за рубеж

Депутаты Госдумы Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин предложили запретить мигрантам переводить за границу суммы, превышающие их официальный доход. Письмо с этой инициативой они направили в Банк России.

По мнению законодателей, в действующих законах нет эффективных механизмов контроля за соответствием переводимых средств официальным доходам мигрантов. Это создаёт условия для легализации незаконных средств, уклонения от налогов и вывода капитала за границу. Такие действия негативно влияют на экономическую и социальную безопасность страны.

Чтобы предотвратить эти риски, депутаты предлагают требовать от мигрантов декларацию, подтверждающую законность их доходов, если они хотят перевести за рубеж сумму, которая превышает уровень официального заработка.

В 2024 году из России в Узбекистан отправили 11,5 млрд долларов, что на 29% больше, чем годом ранее (14% ВВП). За первые три месяца 2025 года объем этих переводов составил 3,3 млрд долларов. Приток денежных переводов в Таджикистан в 2024 году составил $5,8 млрд, что составляет 45% ВВП страны. Основной страной назначения для таджикских мигрантов остается Россия.

По данным Новосибирскстата, миграция остается одним из ключевых факторов, компенсирующих снижение численности населения региона, вызванное естественной убылью. Только за 10 месяцев 2024 года в Новосибирскую область прибыли 54 985 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили ужесточить требования к трудовым мигрантам. Они будут касаться медицины.