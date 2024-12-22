Компания депутата Джулая задолжала за водоснабжение микрорайона «Плющихинский»

Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с ООО «Управляющая компания «Плющихинский» долг за водоснабжение многоквартирных домов в микрорайоне «Плющихинский». Сумма долга составила более 17,4 млн рублей. Истцом выступила ресурсоснабжающая организация «Горводоканал».

— В нарушение условий договора ответчиком не произведена в полном объеме оплата услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод за период с января 2024 года по апрель 2024 года. Задолженность ответчика перед истцом составила 17 444 819 рублей 57 копеек. Направленная в адрес ответчика претензия оставлена последним без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением, — говорится в деле.

В качестве третьих лиц к участию в суде привлечены ООО «Дискус плюс» и потребительский жилищно-строительный кооператив «Дискус-150».

Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал.

При этом, судом четыре раза откладывались заседания для урегулирования спора мирным путем и заключения мирового соглашения, как по ходатайству ответчика, так и сторон. Однако, 16 декабря представитель муниципального предприятия заявил о невозможности заключения мирового соглашения с ответчиком и настоял на рассмотрении дела по существу.

Суд удовлетворил требования муниципального предприятия.

— Взыскать с ООО Управляющая компания «Плющихинский» в пользу МУП «Горводоканал» задолженность по договору холодного водоснабжения и водоотведения от 14.05.2021 за период с 01.01.2024 по 30.04.2024 в размере 17 444 819 рублей 57 копеек (основной долг), возмещение расходов по уплате государственной пошлины в размере 110 224 рублей, всего 17 555 043 рубля 57 копеек, — говорится в определении суда.

По данным Seldon Basis, ООО УК «Плющхинский» создана в марте 2020 года. Уставный капитал 10 тыс рублей, выручка в 2023 году 848,1 млн рублей (в 2022 году — 729,5 млн рублей), чистая прибыль — 473 тыс рублей (в 2022 году — 695 тыс руб). С 29 ноября 2023 года собственником компании является Алексей Джулай (100%). Компания приняла участие в 241 процессе, из них в 12 выступала в качестве истца, в 32 — в качестве ответчика. Судя по сайту «Мой ЖКХ», в управлении компании находится 91 дом.

Ключевым застройщиком жилмассива «Плющихинский» является ГК «Дискус» Алексея Джулая.

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