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В 2023 году банкиры ожидают снижения ставок по вкладам

  • 20/12/2022, 15:15
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В 2023 году банкиры ожидают снижения ставок по вкладам
А также сохранения спроса на льготную ипотеку.

Вызовы 2022 года

В 2023 году банкиры ожидают снижения ставок по вкладам— В уходящем году мы столкнулись с беспрецедентными вызовами: это, разумеется, и санкционное давление, и рекордная ключевая ставка, установленная ЦБ на уровне в 20%, повлиявшая на все банковские продукты. Мы понимали, что от стабильной и бесперебойной работы Сбера в первую очередь зависит спокойствие и уверенность в будущем наших клиентов. Банк достойно прошел через этот непростой период, нам удалось адаптироваться ко всем изменениям, — констатирует управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов. — Мы регулярно обеспечивали своих клиентов наличными деньгами во время повышенного спроса, практически в круглосуточном режиме оформляли заявки на льготные кредиты от бизнеса. Наконец, кодгда Центробанк вернул ключевую ставку к привычному уровню, мы запустили программу снижения ставок по ипотеке для тех, кто оформил жилищные кредиты во время действия высоких ставок на рынке.

Наталья Голубева, управляющий филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске, в список вывозов, с которыми столкнулась банковская система, также добавляет уход с российского рынка крупного иностранного бизнеса.

В 2023 году банкиры ожидают снижения ставок по вкладам— В целом, как мы видим из публичных данных, банковский сектор справляется с этими вызовами довольно успешно. Пока сложно оценить итоги работы отрасли в 2022 году, до появления каких-то официальных отчетных цифр. Но если судить по «Уралсибу», то мы в этом году не только сохранили свои позиции в ключевых для нас направлениях бизнеса, но по ряду сегментов еще и серьезно их усилили. Например, в сфере обслуживания малого бизнеса, по направлению внешнеэкономической деятельности, в автобизнесе и ряде других, — поясняет собеседница редакции.

Тренды-2022

Сложный год привел к формированию новых трендов на банковском рынке. По мнению Николая Шилова, в 2022 году еще более существенную роль стали играть программы кредитования с господдержкой.

— Это касается как ипотеки, так и льготного кредитования бизнеса. Государство активно поддерживало население и бизнес: например, мы регулярно видели трансформацию льготных ипотечных программ, которые распространяли на все большие сегменты рынка недвижимости, — поясняет банкир.

Наталья Голубева обозначила целый ряд актуальных для банковской отрасли и ее клиентов трендов:

  • Значимый рост оборотов и платежей у российских компаний в юанях при одновременном снижении доли доллара и евро, а также рост интереса к продуктам в юанях со стороны физических лиц. Безусловно, банки реагируют на этот спрос изменением своих продуктовых линеек.
  • Активный переток клиентов ВЭД: в условиях санкций предприниматели переходили на обслуживание в банки, не попавшие под санкции и имеющие широкую линейку продуктов для ведения внешнеэкономической деятельности. Например, в «Уралсибе» количество таких клиентов в 2022 году выросло в 3-4 раза.
  • Рост интереса к гарантийным продуктам после увеличения правительством доли малого бизнеса в закупках и спроса на услуги эквайринга после ограничения комиссии Центробанком РФ.
  • Очевидный рост интереса к картам «Мир», сервису MirPay, а также использованию физических пластиковых карт.
  • Продолжение активных процессов цифровизации в банковском секторе.

 

В 2023 году банкиры ожидают снижения ставок по вкладамВиктория Панькова, заместитель руководителя «Абсолют Банка» в Новосибирске, отметила формирование интересных трендов по депозитам.

  • Во-первых, многие клиенты открывают сразу по два вклада — с различными сроками действия. Так они фиксируют доходность на долгий срок и имеют более короткий вклад от 3 до 6 месяцев — «на крайний случай».
  • Во-вторых, в декабре в два раза, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличилось количество открытых вкладов с выплатой процентов в начале срока действия договора и на 20% выросла средняя сумма депозита.

— Причина роста — завершение срока действия налоговых каникул по вкладам. В 2023-м доход по вкладам и счетам физических лиц будет облагаться налогом. Налог придется заплатить с дохода выше порогового значения, которое рассчитывается по формуле: 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку Банка России в отчетном году. В 2022 году можно избежать налогообложения будущего года, если успеть открыть вклад в декабре, так как в этом году граждане еще освобождены от уплаты налога с процентов. А полученные проценты можно разместить на новый вклад, — говорит Виктория Панькова.

По ее словам, наиболее высокие ставки банки сегодня предлагают по непополняемым депозитам. То есть вы оформили вклад, положили на него определенную сумму — и после указанного в договоре срока получаете и основную сумму, и начисленные проценты. Большим спросом у клиентов также пользуется накопительный счет. Проценты по нему начисляются ежедневно, и они достаточно высоки. Выплачиваются они в конце месяца. При этом счет можно пополнять без ограничений и снимать с него деньги тоже без ограничений.

— Накопительные счета часто используют клиенты, которые покупают или продают недвижимость. Покупатели хранят на накопительном счете первоначальный взнос, продавцы кладут на него полученную сумму, если не определились с тем, как распорядиться ею в дальнейшем, — говорит Виктория Панькова.

Самый популярный срок вклада сегодня — 6 месяцев. Возможно, в ближайшие месяцы он будет увеличиваться, не исключает Панькова. Причина понятна: банки повышают ставки с начала декабря.

— Если в целом по рынку весь год банки предлагали лучшие условия по краткосрочным вкладам 3-6 месяцев, то теперь ситуация прямо противоположная: по классическому вкладу на 3-6 месяца ставка составит 7,50-7,85%, на 9-12 месяцев — 8-8,25%, от 1,5 до 2 лет — 9,10-9,20%, — комментирует она. — Некоторые клиенты сейчас стремятся зафиксировать доходность, так как многие эксперты прогнозируют в следующем году тренд на снижение ставок. Банк России намерен добиться уровня инфляции в 2023-2024 годов — около 4%. При таких условиях доходность по вкладам будет составлять не более 5-6% годовых. Те же, кто успеет открыть вклад на действующих условиях, получат доход значительно выше. Он позволит не только компенсировать рост цен, но и получить реальную прибыль.

Председатель совета директоров АО «Инвестиционный банк «ФИНАМ» Андрей Шульга также отмечает, что на российском рынке по-прежнему высока доля вложений во вклады и депозиты — как в рублях, так и в валюте.

В 2023 году банкиры ожидают снижения ставок по вкладам— Даже снижение ставок на этот процесс сильно не повлияло. С лета мы наблюдали тенденцию, когда банки вводили комиссии и другие ограничения за хранение валюты на счетах. Но даже это не пугает сегодня клиентов. Они платят комиссии, так как им в любом случае нужно где-то хранить валюту, потому что рынок инвестиций в валюте сузился. Вот и получается, что денежные накопления в валютах в большей степени мертвым грузом хранятся на счетах, — комментирует Шульга. — Что касается рублей, то их как было много, так этот порог и сохраняется.

Альтернатива

Что касается покупки иностранной валюты, то, по мнению Виктория Панькова, она имеет смысл только в том случае, если вы планируете путешествие. Для сохранения и приумножения денежных средств — нет. Разница между курсом покупки и продажи очень значительна. Кроме того, в последнее время курс доллара довольно стабилен и держится на одном и том же уровне.

Скептически она отнеслась и к вложению средств в недвижимость.

— Для покупки квартиры необходима значительная сумма. А вот рынок аренды за последние месяцы резко просел, спрос на съемное жилье уменьшился, соответственно, цены тоже пошли вниз. При этом найти добросовестных и платежеспособных жильцов все сложнее. Брать ипотеку для того, чтобы купить квартиру и сдавать ее в аренду, экономического смысла нет. Поэтому, если у вас есть значительная сумма свободных денежных средств, конечно, гораздо выгоднее положить ее на вклад и получать гарантированные проценты, — уверена Виктория Панькова.

Андрей Шульга наблюдает, что значительная часть тех, кто хранит сбережения и консервативно настроен, проявляют все больший интерес к размещению свободных средств в инструменты с фиксированной доходностью: облигации — от федерального займа до высокодоходных облигаций, рынок которых стремительно развивается и в этом году показывает новые рекорды.

— Там, безусловно, есть риски, но аппетит к риску у россиян традиционно повышен, доходность в таких финансовых инструментах может составить 12-20% годовых. Эти уровни выглядят привлекательно, и сейчас все больше тех, кто в этом участвует, — говорит банкир.

События года

По просьбе редакции участники рынка назвали яркие проекты, которые были реализованы банками в 2022 году. Так, Николай Шилов напомнил, что в 2022 году в Новосибирской области впервые прошел «День поля», где банк представил передовые технологические решения от «Группы Сбера» для сельхозпредприятий.

— Во время Технопрома к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, разработанному при активном участии Сбера, присоединились новые участники. Наконец, в этом году прошел один из самых ярких наших благотворительных проектов — «Дети солнца», — добавил Шилов.

Наталья Голубева, комментируя значимые события в «Уралсибе», отметила завершение сделки по покупке портфеля потребительских кредитов у «Ситибанка».

— Интересным проектом 2022 года также стало развитие в нашем банке новой сервисной модели обслуживания малого бизнеса — с разворачиванием сети специализированных Центров развития малого бизнеса, а также запуском проекта «Новые города», который позволяет дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в городах, где отсутствуют отделения «Уралсиба» — то есть, по сути, работать в формате цифрового банка, — пояснила Голубева

К чему готовиться?

О будущем банкиры говорят с осторожностью.

— Мы смотрим в будущее с осторожным оптимизмом. Так или иначе, нас ждет дальнейшее технологическое развитие и цифровизация, внедрение инструментов искусственного интеллекта, реализация инвестиционных проектов и так далее. Наконец, по-прежнему сохраняет свою актуальность ESG-повестка, — прогнозирует Николай Шилов.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Банке России готовят критерии для трансформационных проектов.

Фото предоставлены пресс-службами банков, базовая: pixabay.com

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Рубрики : Финансы Банки

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ипотека банки


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