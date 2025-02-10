Wildberries запустил продажи автомобилей с пробегом

С 10 февраля 2025 года на маркетплейсе Wildberries начали выставлять на продажу автомобили с пробегом. Площадка запустила реализацию товара в новой категории в сотрудничестве с брендом, специализирующимся на продаже подержанных автомобилей от официальных дилеров.
— Такая категория товаров будет продаваться на маркетплейсе в России впервые, — рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
Тестирование новой категории проводится в Москве и Московской области. В перспективе маркетплейс намерен расширять ассортимент предложения и зону доставки.
Стоит отметить, что сейчас автомобили продаются в онлайне, как на специализированных площадках — Дром, Авто, так и на классифайдах типа Авито, Юла и т.д. Кроме того, продажи в этом формате также активно продвигают дилеры.
Ранее редакция сообщал о том, что продажи Luxury-авто в России достигли рекордных отметок в 2024 году. Самым большим спросом среди б\у автомобилей пользовались подержанные Bentley.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов
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