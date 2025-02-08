Продажи Luxury-авто в России достигли рекордных отметок в 2024 году

В 2024 году жители Росстт приобрели 2,3 тысячи подержанных автомобилей Luxury-класса, что стало рекордным показателем за всю историю этого сегмента.

Как отмечают эксперты «Автостат», количество покупок б/у люксовых автомобилей в нашей стране растет уже восьмой год подряд, начиная с 2017-го. Причем в последние четыре года этот показатель постоянно обновляется, устанавливая новые рекорды.

В 2024 году рынок подержанных автомобилей класса «люкс» продемонстрировал впечатляющий рост на 6%. Уже второй год подряд он превышает отметку в 2 тысячи единиц.

Среди всего многообразия роскошных автомобилей, россияне в минувшем году отдавали предпочтение подержанным Bentley, приобретя 914 экземпляров — это почти 40% от общего количества купленных подержанных машин в сегменте.

Примерно пятая часть покупок на вторичном рынке люксовых автомобилей приходится на Rolls-Royce – 429 единиц.

Также за год было приобретено 403 подержанных автомобиля Maserati, 339 – Lamborghini, 160 – Ferrari и 74 – Aston Martin.

В сегменте подержанных автомобилей премиум-класса лидирует Bentley Continental GT с показателем 440 единиц. По итогам 2024 года на эту модель приходится 19% от общего объёма продаж.

На втором месте находится Lamborghini Urus с результатом 245 подержанных экземпляров, а на третьем — Bentley Bentayga (229 шт.). Замыкают первую пятёрку модельного рейтинга подержанных люксовых автомобилей Maserati Levante и Bentley Continental Flying Spur с показателями 193 и 181 шт. соответственно.

Напомним, самым дорогим, купленным 2024 году в Новосибирске люксовым автомобилем стал Rolls-Royce Cullinan. Несмотря на то, что новый владелиц приобрел раритет с рук, его стоимость составила 57,5 млн руб. На втором месте по стоимости оказался Rolls-Royce Wraith, приобретенный за 45 млн руб. Замкнул тройку лидеров Mercedes G Klasse AMG, который обошелся своему новому владельцу в 38,5 млн руб. Об этом рассказывали в пресс-службе Авто.ру.

Среди новых моделей наиболее дорогостоящими стали Porsche 911 за 79 млн руб., Porsche Cayenne за 41,5 млн руб. и Land Rover Range Rover за 29,9 млн руб.

В 2025 году на сайте объявлений в Новосибирске появилось предложение о продаже автомобиля Ferrari Purosangue 2024 года выпуска за 89 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи некоторых марок премиум-авто в России выросли в четыре раза. В общем объеме продаж эта категория автомобилей в 2024 году заняла 10%.