В НГТУ НЭТИ будут обучать операторов БПЛА

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ открывается программа подготовки операторов дронов. Учащиеся смогут освоить навыки технической и летной эксплуатации беспилотников двух типов: мультироторных и самолетных.

— Спрос на беспилотники в различных сферах деятельности растет с каждым месяцем. БПЛА успешно используются в военной области, строительстве, энергетике, сельском хозяйстве, охранной и спасательной работах, — отмечает Дмитрий Чинахов декан факультета летательных аппаратов НГТУ НЭТИ доктор технических наук.

Программа предназначена для специалистов, которые ранее не работали с беспилотными летательными аппаратами. Она поможет им освоить навыки сбора, обработки и контроля состояния различных объектов с помощью коптера.

Кроме того, в рамках программы будут готовить студентов для участия в специальной военной операции. Как отметил Чинахов, пройти обучение управлению беспилотниками сможет любой желающий, имеющий среднее профессиональное или высшее образование.

Студенты научатся настраивать и собирать различные типы БПЛА, составлять маршрут полёта и выполнять его в различных условиях и сценариях.

Ранее редакция сообщала о том, что аспирант НГТУ представил проект сети мини-аэродромов для регионов России. Таким образом он планирует улучшить транспортное снабжение территорий.