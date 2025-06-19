Хакер из Тогучина обманул дагестанца, представившись девушкой

19-летний житель Тогучина создал вредоносную программу для взлома телефонов. Под видом девушки он общался с жертвами и обманывал их. Теперь ему грозит тюремное заключение.

По данным следствия, хакер разработал программу в сентябре 2023 года. Она помогла ему взломать устройства на базе Android. Жертву он нашел быстро.

— Обвиняемый, общаясь в мессенджере от лица девушки с лицами мужского пола, убедил жителя Дагестана установить созданную им вредоносную программу якобы для общения по видеосвязи, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Житель Дагестана, мечтавший о загадочной незнакомке, установил такую программу и тут же потерял доступ к своему гаджету. Снять деньги с его счетов не удалось: программа дала сбой.

Сотрудники УФСБ по Новосибирской области вычислили злоумышленника. Его обвиняют в создании и использовании вредоносного ПО. Речь идет о нарушении ч. 2 ст. 273 УК РФ — создание, распространение и использование компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации.

Дело передано в Тогучинский районный суд для разбирательства.

Ранее редакция сообщала о том, что власти планируют установить государственные тарифы на услуги «белых хакеров». Платить гениям виртуального мира будут за поиск уязвимостей в IT-системах.