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Из-за массового сбоя в интернете у новосибирцев возникли проблемы с расчетами

  • 19/06/2025, 14:30
Автор: Юлия Данилова
Из-за массового сбоя в интернете у новосибирцев возникли проблемы с расчетами
Платежи не проходят в магазинах, общественном транспорте, онлайне

Интернет-шатдаун расширяется

Жители десятков регионов России жалуются на проблемы в работе мобильного интернета. По данным портала Downdetector.su, отслеживающего сбои, 18 июня жалобы поступали от жителей 34 регионов. При этом Новосибирская область находилась на третьем месте по количеству обращений в сервис — 374. На первом месте были Москва и Санкт-Петербург. На момент подготовки материала резкий рост жалоб наблюдался в 6 регионах России, в том числе в Красноярском крае.

— В Москве давно сбоит навигация. С лета 2022 года одновременно не могут работать сотовая связь и интернет (не получится говорить по телефону и выстроить маршрут по навигатору). В районе мостов и промышленных объектов тоже по моему опыту связь пропадает. Эта история про безопасность, — комментирует управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко.

Хапнули негатива

До регионов Сибири эти проблемы докатились только сейчас — летом 2025 года.

Новосибирцы в соцсетях жалуются, что из-за периодического исчезновения интернета у них нет возможности дистанционно работать. В летнее время многие горожане предпочитают трудиться на удаленке. Кроме того, периодически пропадает возможность пользоваться мобильным банком, в том числе при расчетах за покупки и за проезд. Корреспондент Infopro54 в понедельник 16 июня на станциях метрополитена не мог пройти через турникеты из-за того, что они сбоили и отказывались принимать платежи.

В магазине федеральной сети 18 июня корреспонденту Infopro54 рассказали, что у покупателей не всегда проходили платежи. Некоторым пришлось оставлять покупки из-за отсутствия связи с банком и налички.

— Сегодня весь день такая ситуация. Покупатели ругаются, платежи не проходят. Мы объясняем, что это общий сбой, но нас не все слышат, — пояснила корреспонденту кассир.

Оператор техслужбы сотовой компании, до которого дозвонился корреспондент, также рассказала, что 18 июня «хапнула негатива».

— Большая часть клиентов звонили и ругались, что у них нет мобильного интернета. При этом с нашей стороны все работало, — пояснила она.

В сети также появились жалобы от новосибирцев, которые не могут использовать сервисы «умного дома»: открыть ворота, зайти в квартиру и т.д.

Основатель новосибирской «Группы Мета» Владимир Мартыненков признает, что такие проблемы возникают. Особенно это актуально для «умного дома», интернета вещей, где необходимо регулярное обновление программного обеспечения.

— Раньше эти технологии работали от флешки, теперь им необходим прямой доступ в интернет. Например, у меня программа «умного дома» на телефоне постоянно пищит: то включается, то выключается, — пояснил собеседник редакции.

Он также не исключил, что проблемы с обновлением ПО возникают у владельцев автомобилей с мультимедийной начинкой.

— При отключении от сети большинство из них продолжает работать, но без навороченного функционала. С такой проблемой мы уже сталкивались в 2022 году, когда из России ушли многие иностранные производители и отключили обслуживание машин покупателей из РФ. Сейчас ситуация повторяется, — поясняет Мартыненков.

По его словам, сегодня все настолько сильно погрузились в мир интернета, что любые неполадки в его работе воспринимаются очень остро, а любой другой вид связи кажется анахронизмом.

— Я к ситуации отношусь с понимание, так как вижу, что все последние теракты, которые происходили на территории России, были связаны с использованием интернета. Его периодическое ограничение — это обеспечение нашей безопасности, — говорит Мартыненков.

Бизнес несет убытки

Проблемы из-за сбоя с работой мобильного интернета ощущает и бизнес. Глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх отметил, что 18 июня в такси города также были проблемы с доступом к заказам.

— Более 90% таксистов в Новосибирске работают через приложение «Яндекс». Оно периодически не открывалось, поэтому клиенты звонили оператору, и оператор вручную передавал заказ таксисту. В системе водители эти заявки не видели. Это привело к росту цен на заказ. Периодически минимальная стоимость поездки могла подскакивать втрое, — рассказал Артюх.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко пояснил, что его компания работает на удаленке, поэтому перебои с интернетом периодически останавливали все процессы.

— Не было возможности связываться с коллегами, с партнерами. Такие перебои в принципе больно бьют по бизнесу, работающему в онлайне. У селлеров нет возможности управлять кабинетом, срываются доставки, оплата заказов. Такие перебои никто не компенсирует — это прямые убытки предпринимателя. Сейчас селлеру для работы нужен постоянный доступ в кабинет. Если его нет несколько дней, то это может привести к разорению, — подчеркнул Москаленко.

Владимир Мартыненков не исключил, что провайдерам и мобильным операторам придется проводить перерасчет услуг своим клиентам, которые не получали доступ к мобильному интернету и связи. Девелопер отметил, что для себя он тоже сделал выводы после появления интернет-шатдаунов.

— Думаю, что сейчас мы будем прорабатывать возможность перехода на дублирующие модели управления «умным домом», чтобы минимизировать сбои в его работе, снизить зависимость от интернета, — добавил Мартыненков.

Алесей Москаленко предполагает, что интернет-шатдауны могут быть и по техническим причинам.

— Сейчас сети никто не модернизирует, так как большая часть комплектующих поставлялась иностранными компаниями, и из-за санкций доступ к ним ограничен. Возможно, часть оборудования выходит из строя. Если это так, то ситуация не изменится, пока не будет решен вопрос с его обновлением, — говорит эксперт.

Предупреждать или нет?

Стоит отметить, что в ряде регионов России власти предупреждают население о возможных перебоях. Так, с 12 июня ограничения мобильного интернета для обеспечения безопасности граждан были введены в Тюменской области. Об этом сообщалось в Telegram-канале информационного центра правительства региона. При этом стационарный интернет и сети Wi-Fi в области работают в штатном режиме. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщал, что решение об ограничении мобильного интернета принято для обеспечения безопасности критически важных объектов на территории области.

Глава Якутии Айсен Николаев анонсировал решение ограничить связь 28 и 29 июня в местности Ус Хатын во время Ысыаха Туймаады, а также 4 и 5 июля в Нерюнгринском районе во время Ысыаха Олонхо.

Владимир Мартыненков уверен, что при наличии рисков подобные предупреждения не нужны, так как они противоречат логике работы спецслужб, которые должны качественно выполнять свою работу.

— Если же ситуация носит пролонгированный характер, то власть должна ее обозначить, чтобы успокоить население, — подчеркнул он.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за массовой атаки дронов в Новосибирской области с 1 июня усилили меры безопасности

Фото freepik, автор: freepik 

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Рубрики : Общество Бизнес Технологии

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Отключение Интернета интернет в Новосибирске


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