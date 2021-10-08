Японские биопредприятия выходят на сибирский рынок

Ассоциация японских биопредприятий «Хоккайдо» (HABB, Япония) и новосибирская ассоциация «Биофарм» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках форума OpenBio-2021.

— Мы хотели бы внести свой вклад в развитие обменов между научными компаниями в Новосибирске и Хоккайдо, а в долгосрочной перспективе — между российскими и японскими предприятиями. И будем рады внести совместный вклад в развитие индустрии биотехнологий, — сообщил после подписания соглашения в рамках брифинга председатель ассоциации японских биопредприятий «Хоккайдо» Кэнъити Косуна.

По его словам, японским ученым и предпринимателям интересно сотрудничество с новосибирцами в отрасли функциональных продуктов питания.

— Мы надеемся, что в рамках нашего сотрудничества мы будем обмениваться опытом разработок в этой сфере, а также уникальными материалами в сфере диагностики и использования медицинских приборов, — добавил господин Косуна. — Кроме того, мы считаем российский рынок весьма привлекательным для продвижения наших продуктов питания, а российские продукты мы хотели бы видеть в наших магазинах, поэтому планируем расширить сотрудничество в области обмена маркетинговыми стратегиями.

Еще одной точкой взаимного интереса будет сотрудничество в части развития сельского хозяйства на северных территориях.

— Мы надеемся, что японские и российские технологии помогут решить вопросы, которые стоят перед АПК. В будущем мы также хотели бы изучить результаты применения наших биостимуляторов в сельском хозяйстве северных регионов Новосибирской области и Сибири, — пояснил Кэнъити Косуна.

Директор АНО «Инновационный центр Кольцово» Андрей Линюшин сообщил, что в рамках сотрудничества партнерам удастся найти технологии, которые будут успешно работать как в северных территориях Хоккайдо, так и в сибирских условиях.

— Наша первоочередная задача — сформировать платформу, в рамках которой мы сможем объединять усилия. У наших стран есть своя специфика в налогообложении, регистрации, привлечении финансирования и т.д. Как только этот вопрос будет решен — работа начнется, — добавил он. — На мой взгляд, она должна создаваться на стыке двух ассоциаций, каждая сторона будет финансировать свою часть, а в результате мы получим целостное решение задачи.

Ассоциация японских биопредприятий «Хоккайдо» создана в 2006 году, включает в себя более 60 организаций, работающих в сфере функционального питания, косметики, фармацевтики, сельского хозяйства, научных исследований и т. д.

Ассоциация «Биофарм» объединяет более 70 участников, в том числе 10 исследовательских организаций и более 60 инновационных компаний, работающих в тех же сферах, что и их японские коллеги.