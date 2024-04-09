В управлении ветеринарии объяснили, почему запустили опрос об эвтаназии животных в Новосибирске

На сегодняшний день уже 8 субъектов РФ приняли закон об эвтаназии безнадзорных животных. Среди них один сибирский регион — Республика Алтай.

— Часть регионов разрешили эвтаназию только в отношении животных, проявляющих немотивированную агрессию. В некоторых допускается ее применение по отношению к животным, которые долгое время пробыли в приюте и не нашли новых хозяев, чтобы не выпускать их на улицу, — пояснил депутатам на заседании аграрного комитета регионального парламента начальник управления ветеринарии Новосибирской области Олег Рожков.

Изменения в этих субъектах еще не начали действовать. В некоторых регионах они находятся на рассмотрении в Конституционном или Верховном суде.

— При этом регистрируются случаи, когда сердобольные граждане вывозят безнадзорных животных — собак — в те субъекты, где нормативные акты еще не приняты, — говорит Рожков. — Кроме того, за последние два года в Новосибирской области выросло количество покусов животными людей, в том числе животными, не имеющими хозяев. Это происходит на фоне роста количества отловленных животных. Именно поэтому мы приняли решение изучить отношение общества к эвтаназии.

Он предложил новосибирцам активно участвовать в голосовании, которое проводится на сайте Госуслуг. так как его результаты будут использоваться для подготовки нормативных актов.

Депутаты восприняли это решение неоднозначно.

— В чем виноваты собаки, которых люди выбрасывают на улицу? Кроме того, у большинства людей сегодня нет возможность забрать собаку к себе домой. Давайте начинать с чипирования, а также увеличения штрафов для владельцев животных, заводчиков, — возмутился Николай Мочалин.

В итоге депутаты решили изучить результаты опроса, итоги которого планируется подвести в мае, а также статистику по покусам в разных районах Новосибирска и области.

Ранее редакция приводила мнение эксперта по поводу отношения общества к домашним животным.