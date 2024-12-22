Химик-лаборант из Новосибирска вышел в финал «Своей игры»

38-летний химик-лаборант из Новосибирска Илья Ганчуков стал победителем третьего полуфинала интеллектуального турнира 2024 года «Своя игра». Его соперниками были Давид Эджибия (Москва) и Виктор Абдураманов (Березники).

Игроки выбрали для финального тура вопрос из категории «Каламбуры»:

— На 60-летии Театра Вахтангова принцесса Турандот, согласно сценарию, спросила пришедшего с поздравлением Евгения Весника, почему он расхваливает Театр Вахтангова, а сам работает в Малом театре. И актер ответил: «Надо уметь…» Закончите мысль, — прозвучал финальный вопрос.

Илья стал одним из игроков, которые дали на него правильный ответ: «Надо уметь довольствоваться малым» и набрал 17 900 очков.

В финале, который состоится 22 декабря, соперниками новосибирца станут литератор из Калуги Александр Монвиж-Монтвид и преподаватель из Москвы Игорь Никонов.

В «Своей игре» Илья Ганчуков дебютировал в автомобильном кубке 2008 года, выиграл одну игру, в следующей проиграл Анатолию Вассерману. Кроме того, новосибирец участвовал в командном турнире 2013 года за команду Новосибирска. Выиграл одну игру, но команда не прошла дальше первого этапа.

В 2024 году победил Илью Тальянского, всего выиграл 3 игры, в четвёртой проиграл Ивану Митрофанову.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская игра «Смута» прошла в шорт-лист федеральной премии. В финальный список также попал проект, связанный с гастротуризмом.