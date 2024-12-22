Химик-лаборант из Новосибирска вышел в финал «Своей игры»

38-летний химик-лаборант из Новосибирска Илья Ганчуков стал победителем третьего полуфинала интеллектуального турнира 2024 года «Своя игра». Его соперниками были Давид Эджибия (Москва) и Виктор Абдураманов (Березники).
Игроки выбрали для финального тура вопрос из категории «Каламбуры»:
— На 60-летии Театра Вахтангова принцесса Турандот, согласно сценарию, спросила пришедшего с поздравлением Евгения Весника, почему он расхваливает Театр Вахтангова, а сам работает в Малом театре. И актер ответил: «Надо уметь…» Закончите мысль, — прозвучал финальный вопрос.
Илья стал одним из игроков, которые дали на него правильный ответ: «Надо уметь довольствоваться малым» и набрал 17 900 очков.
В финале, который состоится 22 декабря, соперниками новосибирца станут литератор из Калуги Александр Монвиж-Монтвид и преподаватель из Москвы Игорь Никонов.
В «Своей игре» Илья Ганчуков дебютировал в автомобильном кубке 2008 года, выиграл одну игру, в следующей проиграл Анатолию Вассерману. Кроме того, новосибирец участвовал в командном турнире 2013 года за команду Новосибирска. Выиграл одну игру, но команда не прошла дальше первого этапа.
В 2024 году победил Илью Тальянского, всего выиграл 3 игры, в четвёртой проиграл Ивану Митрофанову.
Ранее редакция сообщала, что новосибирская игра «Смута» прошла в шорт-лист федеральной премии. В финальный список также попал проект, связанный с гастротуризмом.
Фото: стоп-кадр из онлайн-трансляции программы «Своя игра» на НТВ
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги : Теги не заданы
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru