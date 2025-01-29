Страховая компания требует с резидента новосибирского Академпарка 137 млн

В Новосибирске страховая компания «Ингосстрах» обратилась в арбитражный суд с иском к научно-производственному предприятию «Микропроцессорные технологии». Это стало известно из картотеки дел.

Содержание претензии не раскрывается, но известно, что сумма иска составляет 137,2 миллиона рублей.

Суд принял заявление к производству и назначил рассмотрение дела на 18 февраля.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные технологии» создано в 2009 году. Директор – Михаил Пирогов, учредители – Эльданиз Абдуллаев (50%), Михаил Пирогов (25%) и Иван Алентов (25%). Выручка в 2023 году составила 1,3 млрд (+44%), чистая прибыль — 126,6 млн. Компания является резидентом новосибирского Академпарка.

В 2022 году ООО «Микропроцессорные технологии» получило кредит от МСП Банка (дочерняя организация Корпорации МСП) в рамках постановления правительства № 469 о льготном кредитовании высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса по ставке 3% годовых. В Миннауки региона заявляли, что дешевые деньги позволят инноватору «рвануть вперед».

НПП «Микропроцессорные технологии» специализируется на разработке, реализации и обслуживании современной микропроцессорной техники. Основной продукцией предприятия является релейная защита и автоматика — микропроцессорные устройства, предназначенные для энергетической промышленности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске банкротят завод горно-шахтного оборудования. Исковые требования превышают 2,5 млн рублей.