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ХК «Сибирь» формирует новый тренерский штаб в Новосибирске

  • 28/03/2024, 17:37
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В апреле истекает срок действия контрактов с текущим штабом.

ХК «Сибирь» объявила, что занимается формированием нового тренерского штаба для команды.

– Официальная информация об изменениях будет опубликована позднее, – говорится в сообщении пресс-службы команды.

Такая нужда образовалась из-за того, что 30 апреля 2024 года истекает срок действия контрактов ХК «Сибирь» с тренерским штабом команды.

Уже сейчас клуб поблагодарил тренеров и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

В комментариях под постом о поиске новых сотрудников новосибирцы начали обсуждать произошедшее.

– Куда Тарасенко, он же родной для города.

– Полная зачистка произошла, главное, чтобы с пользой.

– Вот это перемены, шок-контент.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников представил спортсменам новое руководство ХК «Сибирь».

Источник фото: Freepik / Автор — chandlervid85

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Рубрики : Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : ХК Сибирь тренерский штаб


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