ХК «Сибирь» формирует новый тренерский штаб в Новосибирске

ХК «Сибирь» объявила, что занимается формированием нового тренерского штаба для команды.

– Официальная информация об изменениях будет опубликована позднее, – говорится в сообщении пресс-службы команды.

Такая нужда образовалась из-за того, что 30 апреля 2024 года истекает срок действия контрактов ХК «Сибирь» с тренерским штабом команды.

Уже сейчас клуб поблагодарил тренеров и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

В комментариях под постом о поиске новых сотрудников новосибирцы начали обсуждать произошедшее.

– Куда Тарасенко, он же родной для города. – Полная зачистка произошла, главное, чтобы с пользой. – Вот это перемены, шок-контент.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников представил спортсменам новое руководство ХК «Сибирь».