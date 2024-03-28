ХК «Сибирь» формирует новый тренерский штаб в Новосибирске

ХК «Сибирь» объявила, что занимается формированием нового тренерского штаба для команды.
– Официальная информация об изменениях будет опубликована позднее, – говорится в сообщении пресс-службы команды.
Такая нужда образовалась из-за того, что 30 апреля 2024 года истекает срок действия контрактов ХК «Сибирь» с тренерским штабом команды.
Уже сейчас клуб поблагодарил тренеров и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
В комментариях под постом о поиске новых сотрудников новосибирцы начали обсуждать произошедшее.
– Куда Тарасенко, он же родной для города.
– Полная зачистка произошла, главное, чтобы с пользой.
– Вот это перемены, шок-контент.
Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников представил спортсменам новое руководство ХК «Сибирь».
Источник фото: Freepik / Автор — chandlervid85
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