«Сибирь» одержала уверенную победу над «Барысом» в матче КХЛ на выезде

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска одержал победу над казахстанским «Барысом». Матч закончился со счётом 2:0 в пользу сибиряков.

Первые два периода прошли без забитых голов. Однако в третьей двадцатиминутке «Сибирь» смогла поразить ворота соперника дважды. Шайбы были заброшены на 54-й и 56-й минутах игры Сергеем Широковым и Кириллом Рассказовым.

Главный тренер новосибирской команды Вадим Епанчинцев считает, что матч был «хорошим и равным», особенно в первые два периода. В третьем соперник активизировался, и его команде пришлось проявить большую сосредоточенность.

— Важный момент был в третьем периоде, когда в первые десять минут соперник сыграл активнее, наш вратарь держал команду в игре, выдержали этот натиск, — прокомментировал итог матча главный тренер «Сибири».

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 3:5. Обе команды показали равную борьбу.