После отмены льготной ипотеки продажи новостроек могут упасть на 20% в Новосибирске

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев уверен, что отмена льготной ипотеки скажется на Новосибирской области сильнее, чем на большинстве других регионах России. Он отмечает, что Новосибирск входит в топ-5 регионов страны по доле ДДУ на жилые помещения в общем объеме рынка недвижимости: общее число сделок с недвижимостью в первом квартале 2024 года в области составило 20,8 тысяч.

— В Новосибирской области этот коэффициент равен 2,78 штук, в Республике Тыва 1,57, в Москве — 1,69, в Санкт-Петербурге — 1,73, в Тюменской области — 2,36, — констатирует Николаев. — Если добавить продажи апартаментов, то доля первичного рынка в общем объеме продаж жилой недвижимости Новосибирской области подрастёт на 1.82 п.п. с 26,44% до 28,26%.

По расчетам ЦИАН АНАЛИТИКИ, построенным на статистике РОСРЕЕСТРА, на каждую покупку по ДДУ в 1 квартале 2024 года в среднем по России пришлось 5,27 сделок по ДКП на вторичном рынке и рынке загородного жилья.

По его прогнозу, в самом оптимистичном варианте после 1 июля на новосибирском рынке недвижимости можно ожидать снижение продаж на 20%.

— По моим расчетам снижение количества проданных лотов в июле-августе на 40% к результатам 2023 года приведет к общему снижению за год на 30%. Это наш декабрьский прогноз, — напоминает Сергей Николаев. — Это на 5% выше среднегодовых продаж в 2015-2022 годах, другими словами «Возвращение на круги своя».

Он подчеркивает, что снижение объемов продаж квартир на 30-40% это не обвал, а коррекция и застройщикам нужно привыкать к новой ситуации на рынке.

— Сейчас число ипотечных сделок на первичном рынке региона 70%, из них 35% семейная ипотека, которая остается. Отмена льготной ипотеки, это переход 35% покупателей на вторичный рынок, где цены существенно ниже, — прогнозирует Николаев. — Нужно ждать обострения конкуренции за покупателя, повышения роли АН, как всегда бывает при снижении продаж, оптимизации планировок и новых прорывных решений от застройщиков.

— Обвала цен (на недвижимость) ждать бессмысленно, деньги на депозитах под 17-18% крайне рискованный вариант, возможна коррекция по переоцененным проектам с общим ростом в пределах инфляции, — уверен аналитик.

При этом, по его оценке, отмена льготной ипотеки не коснется апартаментов, которые составляют 7-10% в объеме продаж и не учитываются как жилые помещения, но и там идет рост конкуренции за покупателя.

Ранее Николаев отмечал, что за 5 лет средневзвешенный срок ипотечных кредитов на новостройки из-за роста цен на квадратный метр вырос в Новосибирской области на 8 лет — с 18,5 до 26,7 лет. Это на 3 года превышает потенциальную прибавку трудового стажа населения за счет увеличения пенсионного возраста и больше 75% от средневзвешенного трудового стажа при выходе на пенсию в РФ.

— Увеличение срока позволяет банкам увеличить долю населения, которая может получить ипотечный кредит. Для заемщика в нашем регионе увеличение срока кредита означает снижение ежемесячного взноса на 17%, при росте суммарной переплаты по кредиту в 1,6 раза, — пояснял Сергей Николаев.

Ранее редакция сообщала о том, что разница между квадратным метром на вторичном рынке и в новостройке в Новосибирске — 22 тысячи рублей.