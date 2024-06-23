Власти закроют на ночь парковку на Петухова в Новосибирске

В ночное время по четвергам на участке улицы Петухова от дома 12 до дома 16/5 будет запрещено парковать автомобили.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, ограничение начнёт действовать с 24 июня. На участке установят информационные таблички с соответствующей информацией. Запрет будет действовать с 00:30 до 06:00.

Такое решение приняли для того, чтобы облегчить уборку дорог и тротуаров.

Ранее редакция сообщала о том, что часть улицы Пушкина закроют для машин в Новосибирске. Перекрытие продлится с 19 июня по 10 июля.