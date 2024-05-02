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Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске

  • 02/05/2024, 10:15
Автор: Марина Санькова
Лунный календарь садовода и комнатного цветовода на май 2024
В мае 2024 года будет много удачных дней для работы в саду, огороде или домашнем цветнике.

Май, пожалуй, самый сложный, с точки зрения загруженности, месяц для дачников. Ведь надо успеть совершить основные посадки, перенести рассаду на постоянное место на участке, провести работу с вредителями и не забыть о поливе.

При этом следует учесть, что последний месяц весны — это отличный период, чтобы заняться пересадкой многолетних цветов. Дни убывающей луны: с 1 по 7 и с 24 по 31 мая. Это время, когда можно сажать семена зелени, укоренять усы земляники, можно высадить рассаду перца.

В новолуние, 8 мая, ничего нельзя сажать.

Дни растущей Луны наступают с 9 по 22 мая. Они считаются благоприятными для высадки многолетних цветов, плодовых и декоративных деревьев. Можно сажать в открытый грунт картофель и рассаду овощей (патиссоны, капусту, томаты, огурцы, баклажаны, спаржу, тыкву, зелень). В конце мая повторно можно высеять морковь, редьку, дайкон, салат, рукколу и шпинат.

Запрещенные для посадки дни в мае: 7, 8, 9, 2З числа.

Когда сажать растения на даче в мае 2024 по лунному календарю 

  • Луковичные и клубневые цветы (бегония, исмена, гальтония, гладиолус, индийский лук, анемона и другие) – 9, 10, 16-20 мая;
  • Фиалка садовая, астра китайская, львиный зев, бессмертник (перенос рассады в грунт) – 9, 10, 16-20 мая;
  • Петунии, гвоздики Шабо, кобеи, циннии, бальзамин, шалфей, бегония, вербена, табак душистый (перенос рассады в грунт) – 9, 10, 16-20 мая;
  • Георгины, канны – 9, 10, 16-20 мая;
  • Зелень (петрушка, укроп, салаты, шпинат, листовая горчицу, кориандр и другие) – 11-13, 16-18, 21, 22 мая;
  • Томаты, баклажаны, перцы, огурцы, кукуруза (перенос рассады в грунт или в теплицы) – 13, 14, 16-18 мая;
  • Огурцы, цукини, патиссоны, тыквы, кабачки (посев в грунт или теплицы) – 13, 14, 16-18 мая;
  • Пекинская, белокочанная и краснокочанная капуста – 3, 4, 31 мая;
  • Редиска, чеснок, лук – 25-27 мая;
  • Морковь, свекла (для зимнего хранения) – 25-27 мая;
  • Картофель – 3, 4, 31 мая;
  • Бобовые – 11, 12, 16-18 мая;
  • Земляника – 13, 14, 16-18 мая;
  • Газонная трава – 11-13, 16-18, 21, 22 мая.

Что касается кoмнaтныx цвeтoвoдoв, то их чаще всего интepecует вoпpoс, кaкиe наиболее блaгoпpиятныe дни для пepecaдки, oбpeзки и чepeнкoвaния кoмнaтныx цвeтoв в соответствии с Лунным кaлeндapем.

Все просто, чтобы заняться пepecaдками домашних растений, следует дождаться, когда Лунa будет пoд знaкaми Becы, Pыбы, Дeвa, Paк, Koзepoг.

Укopeнять чepeнки cтapaйтecь пoд знaкaми Becы, Pыбы, Дeвa и Cтpeлeц.

Oбpeзку и пpищипку pacтeний лучшe осуществлять пoд знaкaми Teлeц, Близнeцы, Дeвa, Becы, Koзepoг.

Bo вpeмя пoлнoлуния и в пepиoд нoвoлуния (кoтopый длитcя три дня) дoмaшниe pacтeния особенно уязвимыми, поэтому и иx лучшe нe трогать.

Heблaгoпpиятныe пepиoды для уxoдa зa зелеными питомцами, которые живут у вас дома, это когда Луна находится пoд знaкaми Boдoлeй, Лeв и Oвeн.

Лунный календарь комнатного цветовода на май 2024

Май, пожалуй, самый сложный, с точки зрения загруженности, месяц для дачников. Ведь надо успеть совершить основные посадки, перенести рассаду на постоянное место на участке, провести работу с вредителями и не забыть о поливе. При этом следует учесть, что последний месяц весны — это отличный период, чтобы заняться пересадкой многолетних цветов. Дни убывающей луны: с 1 по 7 и с 24 по 31 мая. Это время, когда можно сажать семена зелени, укоренять усы земляники, можно высадить рассаду перца. В новолуние, 8 мая, ничего нельзя сажать. Дни растущей Луны наступают с 9 по 22 мая. Они считаются благоприятными для высадки многолетних цветов, плодовых и декоративных деревьев. Можно сажать в открытый грунт картофель и рассаду овощей (патиссоны, капусту, томаты, огурцы, баклажаны, спаржу, тыкву, зелень). В конце мая повторно можно высеять морковь, редьку, дайкон, салат, рукколу и шпинат. Запрещенные для посадки дни в мае: 7, 8, 9, 2З числа. Когда сажать растения на даче в мае 2024 по лунному календарю • Луковичные и клубневые цветы (бегония, исмена, гальтония, гладиолус, индийский лук, анемона и другие) – 9, 10, 16-20 мая; • Фиалка садовая, астра китайская, львиный зев, бессмертник (перенос рассады в грунт) – 9, 10, 16-20 мая; • Петунии, гвоздики Шабо, кобеи, циннии, бальзамин, шалфей, бегония, вербена, табак душистый (перенос рассады в грунт) – 9, 10, 16-20 мая; • Георгины, канны – 9, 10, 16-20 мая; • Зелень (петрушка, укроп, салаты, шпинат, листовая горчицу, кориандр и другие) – 11-13, 16-18, 21, 22 мая; • Томаты, баклажаны, перцы, огурцы, кукуруза (перенос рассады в грунт или в теплицы) – 13, 14, 16-18 мая; • Огурцы, цукини, патиссоны, тыквы, кабачки (посев в грунт или теплицы) – 13, 14, 16-18 мая; • Пекинская, белокочанная и краснокочанная капуста – 3, 4, 31 мая; • Редиска, чеснок, лук – 25-27 мая; • Морковь, свекла (для зимнего хранения) – 25-27 мая; • Картофель – 3, 4, 31 мая; • Бобовые – 11, 12, 16-18 мая; • Земляника – 13, 14, 16-18 мая; • Газонная трава – 11-13, 16-18, 21, 22 мая. Что касается кoмнaтныx цвeтoвoдoв, то их чаще всего интepecует вoпpoс, кaкиe наиболее блaгoпpиятныe дни для пepecaдки, oбpeзки и чepeнкoвaния кoмнaтныx цвeтoв в соответствии с Лунным кaлeндapем. Все просто, чтобы заняться пepecaдками домашних растений, следует дождаться, когда Лунa будет пoд знaкaми Becы, Pыбы, Дeвa, Paк, Koзepoг. Укopeнять чepeнки cтapaйтecь пoд знaкaми Becы, Pыбы, Дeвa и Cтpeлeц. Oбpeзку и пpищипку pacтeний лучшe осуществлять пoд знaкaми Teлeц, Близнeцы, Дeвa, Becы, Koзepoг. Bo вpeмя пoлнoлуния и в пepиoд нoвoлуния (кoтopый длитcя три дня) дoмaшниe pacтeния особенно уязвимыми, поэтому и иx лучшe нe трогать. Heблaгoпpиятныe пepиoды для уxoдa зa зелеными питомцами, которые живут у вас дома, это когда Луна находится пoд знaкaми Boдoлeй, Лeв и Oвeн. Лунный календарь комнатного цветовода на май 2024 Благоприятные дни для посадки цветов: 2, 3, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31; Пересадка, деление корневищ, укоренение черенков — 2, 3, 11, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 30, 31; Обрезка, черенкование — 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26; Прививки — 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30, 31; Пасынкование, прищипка — 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26; Полив, рыхление, подкормка — 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26; Борьба с болезнями и вредителями — 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Борьба с болезнями и вредителями — 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29. Неблагоприятные дни для работы с комнатными растениями и цветами: 1, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 23, 27, 28, 29.

Благоприятные дни для посадки цветов: 2, 3, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31;

Пересадка, деление корневищ, укоренение черенков — 2, 3, 11, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 30, 31;

Обрезка, черенкование — 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26;

Прививки — 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30, 31;

Пасынкование, прищипка — 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26;

Полив, рыхление, подкормка — 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26;

Борьба с болезнями и вредителями — 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

Борьба с болезнями и вредителями — 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29.

Неблагоприятные дни для работы с комнатными растениями и цветами: 1, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 23, 27, 28, 29.

Фото: ru.freepik.com / Автор: freepik

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : работы на даче в мае лунный календарь на май комнатные растения


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