Более 60 бомбоубежищ отремонтируют в Новосибирске в 2025 году

Мэрия Новосибирска запланировала ремонт 61 защитного сооружения гражданской обороны (ЗСГО), называемых в народе бомбоубежищами. Работы по восстановлению объектов пройдут в следующем году в рамках программы по гражданской обороне, рассчитанной на период с 2021 по 2025 годы. Средства на восстановление укрытий, находящихся в муниципальной собственности, будут выделены из городского бюджета.

В администрации отметили, что за последние два года был проведён ремонт на 90 объектах: 24 защитных сооружения обновлены в 2022 году, 66 — в 2023 году. В текущем году ремонтируется ещё 51 объект, а в планах на 2025 год — восстановление 61 сооружения.

— Ремонт ЗСГО, включённых в состав муниципальной казны, осуществляется в соответствии с муниципальной программой. Согласно указанной программе выделяются бюджетные ассигнования, в соответствии с которыми осуществляется ремонт объектов ЗСГО, — пояснили Atas.Info в мэрии Новосибирска.

Информация о местоположении и характеристиках ЗСГО засекречена, а сами объекты закрыты. Однако, на случаи мобилизации или военной угрозы,

администрация совместно с сервисом 2GIS отметила на карте около 4000 временных укрытий, включая подвалы многоквартирных домов и подземные парковки. Они не обеспечивают полной защиты, но могут послужить временной защитой от взрывной волны и обломков.

Напомним, в июне текущего года МЧС проверило бомбоубежища Новосибирска и выявило 113 нарушений. Задачей внепланового рейда была проверка выполнения мэрией предписания о приведении укрытий в надлежащее состояние, которое она получила мае 2023 года.

Проверяющими было установлено, что без убежищ остались детсад № 86 по улице Мира, жильцы дома №4а по лице Саввы Кожевникова.

Помещения бомбоубежищ в домах на Советской, 49, Урицкого, 34, Дуси Ковальчук, 4, Станиславского, 4, 6, 8, 13 передали в собственность коммерсантам. Хотя ранее они были закреплены за МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты».

В нескольких укрытиях не подключено электричество, на дверях отсутствуют запорные механизмы, нет вентиляционного оборудования, герметичные двери демонтированы, отсутствуют ёмкости для запаса воды.

Ранее редакция сообщала о том, что Росимущество отказалось от федеральных бомбоубежищ в Новосибирске. Часть из них перешла в муниципальную собственность в том же статусе, а часть федералы предлагают местным чиновникам вовлекать в хозяйственный оборот. По состоянию на 10 октября 2023 года на учете в Новосибирске находились 383 единицы ЗСГО различного типа, которые входили в муниципальный фонд, в том числе 240 убежищ, 1 противорадиационное укрытие и 142 укрытия.