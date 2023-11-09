ХК «Сибирь» проиграла «Металлургу» в гостевом матче

Новосибирская хоккейная команда «Сибирь» проиграла в матче с «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
С самого начала матча новосибирцы проигрывали хозяевам поля. Первый период — 3:0, а второй – 5:2.
― Мы проиграли сегодня игру в первом периоде. Не совсем плохо начали, хорошо начали большинство, но пропустили этот момент и сразу допустили пару ошибок, а затем полностью отдали инициативу сопернику, ― рассказал Дэвид Немировски, главный тренер клуба.
Зрители матче во все обсуждают его в комментария под записями паблика.
― Ну что, защитники Костина, 8 пропущенных, практика нужна?
― Вопросы не к Костину, вопросы к команде, тренерскому штабу и к Фастовскому.
― Костина не ставил бы , то было бы лучше.
Отметим, что команды встречались 49 раз. 22 раза в основное время побеждал «Металлург», 14 — «Сибирь».
Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» встретится в гостевом матче с магнитогорским «Металлургом».
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте
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