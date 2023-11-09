ХК «Сибирь» проиграла «Металлургу» в гостевом матче

Новосибирская хоккейная команда «Сибирь» проиграла в матче с «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

С самого начала матча новосибирцы проигрывали хозяевам поля. Первый период — 3:0, а второй – 5:2.

― Мы проиграли сегодня игру в первом периоде. Не совсем плохо начали, хорошо начали большинство, но пропустили этот момент и сразу допустили пару ошибок, а затем полностью отдали инициативу сопернику, ― рассказал Дэвид Немировски, главный тренер клуба.

Зрители матче во все обсуждают его в комментария под записями паблика.

― Ну что, защитники Костина, 8 пропущенных, практика нужна? ― Вопросы не к Костину, вопросы к команде, тренерскому штабу и к Фастовскому.

― Костина не ставил бы , то было бы лучше.

Отметим, что команды встречались 49 раз. 22 раза в основное время побеждал «Металлург», 14 — «Сибирь».

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» встретится в гостевом матче с магнитогорским «Металлургом».