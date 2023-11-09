Несколько десятков людей выстроились в надпись в честь Дня Сибири в Новосибирске

В парке «Арена» несколько десятков жителей Новосибирска выстроились в надпись «Сибирь». Так новосибирцы отметили День Сибири. Об этом сообщает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в Телеграм-канале.
Новосибирцы использовали фонарики для своего послания.
8 ноября в России отмечается праздник, посвящённый большой части нашей страны, — День Сибири.
На 300-летие присоединения Сибири император Александр III обратился с посланием к жителям этого региона, подчеркнув великое значение этой земли в судьбе России. Тот исторический момент дал толчок формированию традиции отмечать дату 8 ноября.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы отметили 105-летие комсомола.
Фото: скриншот с видео вице-мэра Анны Терешковой
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