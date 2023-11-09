Несколько десятков людей выстроились в надпись в честь Дня Сибири в Новосибирске

В парке «Арена» несколько десятков жителей Новосибирска выстроились в надпись «Сибирь». Так новосибирцы отметили День Сибири. Об этом сообщает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в Телеграм-канале.

Новосибирцы использовали фонарики для своего послания.

8 ноября в России отмечается праздник, посвящённый большой части нашей страны, — День Сибири.

На 300-летие присоединения Сибири император Александр III обратился с посланием к жителям этого региона, подчеркнув великое значение этой земли в судьбе России. Тот исторический момент дал толчок формированию традиции отмечать дату 8 ноября.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы отметили 105-летие комсомола.