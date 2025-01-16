ХК «Сибирь» в поединке уступил челябинскому «Трактору»

15 января в Новосибирске состоялся матч между местным хоккейным клубом «Сибирь» и челябинским «Трактором» в рамках Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:4 в пользу «Трактора».
В составе «Сибири» отличились Энди Андреофф, Брендан Лайпсик и Георгий Белоусов, забросившие по три шайбы. Однако по окончании основного времени на табло была зафиксирована ничья — 3:3. Овертайм также не выявил победителя, и только в серии буллитов удача оказалась на стороне «Трактора».
«Сибирь» продолжает занимать восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
— Хороший матч, игра в формате «пять на пять». Не лучшим образом сыграли сегодня в неравных составах — в меньшинстве и большинстве, это и предопределило конечный результат, — отметил Вадим Епанчинцев, главный тренер «Сибири».
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» победила «Нефтехимик» в первом домашнем матче 2025 года. Счет в матче 2:1.
Источник фото: предоставлено пресс-службой ХК Сибирь
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