ХК «Сибирь» в поединке уступил челябинскому «Трактору»

15 января в Новосибирске состоялся матч между местным хоккейным клубом «Сибирь» и челябинским «Трактором» в рамках Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:4 в пользу «Трактора».

В составе «Сибири» отличились Энди Андреофф, Брендан Лайпсик и Георгий Белоусов, забросившие по три шайбы. Однако по окончании основного времени на табло была зафиксирована ничья — 3:3. Овертайм также не выявил победителя, и только в серии буллитов удача оказалась на стороне «Трактора».

«Сибирь» продолжает занимать восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

— Хороший матч, игра в формате «пять на пять». Не лучшим образом сыграли сегодня в неравных составах — в меньшинстве и большинстве, это и предопределило конечный результат, — отметил Вадим Епанчинцев, главный тренер «Сибири».

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» победила «Нефтехимик» в первом домашнем матче 2025 года. Счет в матче 2:1.