Почти на треть сократилась регистрация новостроек в Новосибирской области

В 2024 году количество договоров долевого участия в Новосибирской области сократилось на 28,8% до 32 022 сделок. Тем не менее регион по-прежнему занимает лидирующие позиции в Сибири по этому показателю, сообщили в Управлении Росреестра.

— Предыдущие 3–4 года, включая первую половину 2024 года, отметились высокими объёмами продаж новостроек. Сокращение объёма льготного кредитования корректирует рынок к показателям прошлых лет по количеству сделок, — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова.

Она добавила, что в регионе наблюдается рост строительства индивидуальных жилых домов, объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. По ее словам, одним из факторов такого роста является программа социальной газификации.

О том, что 3 квартале 2024 года рынок недвижимости региона ушел в минус по всем показателям отмечал и независимый аналитик-практик по новостройкам Новосибирска Сергей Николаев.

— По рынку новостроек спрос ожидаемо сместился на первое полугодие 2024 года, пока действовала льготная ипотека. Поэтому за первые два квартала по числу заключенных ДДУ рост составил 12%, а в 3 квартале обвалился на 47,4%. Если брать только жилые помещения, то падение произошло в 2,5 раза, — констатировал он.

По оценке эксперта (на основе данных управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска и разрешениям на ввод объектов в эксплуатацию, размешенным на сайте ДОМ РФ), лидерами по объему ввода общей площади жилых помещений в Новосибирске и новосибирской агломерации стали ГК «Расцветай» (введено 136,647 кв. метров жилья, в том числе более 120 тыс. кв. метров в Новосибирске), «Брусника» (121 668 кв. метров жилья в Новосибирске) и ГК «Дискус» (91 470 кв. метров). Также в Топ-10 вошли ГК «ВИРА ГРУПП» (79,9 тыс. кв.метров), ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ» (78,7 тыс. кв. метров). «Энергомонтаж» (70,4 тыс. кв. метров), ГК «Первый строительный фонд» (62,5 тыс. кв. метров), ГК «СОЮЗ» (54,1 тыс. кв. метров), «Жилищная инициатива» (45,4 тыс кв. метров), а также группа «Мета» (39,9 тыс. кв. метров).

Ранее редакция сообщала, что почти на четверть подорожала аренда трехкомнатных квартир в Новосибирске за год. Ставки по аренде однокомнатных квартир увеличилась на 8%.