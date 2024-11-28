ХК «Сибирь» всухую обыграл на домашнем льду «Барыс»

Долгожданная победа новосибирской хоккейной команды «Сибирь» в домашнем матче.

Вечером 27 ноября 2024 года на «Сибирь-Арене» был повержен – «Барыс» из Астаны, представляющий Казахстан.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Сибири».

Первую шайбу новосибирцы забросили на 16-й минуте с передачи Тимура Ахиярова. А второй гол был забит Владимиром Бутузовым в конце второй двадцатиминутки.

– Хорошая и нужная победа, а качество игры без шайбы было одно из лучших в сезоне. Здорово выжигали среднюю зону, многое не позволяли сопернику, ну и сами более-менее позиционно сыграли в атаке — не хватало последнего завершающего броска, здорово сыграл вратарь соперника, – рассказал Вадим Епанчинцев, главный тренер «Сибири».

В следующем матче «Сибирь» 2 декабря примет минское «Динамо», а «Барыс» 29 ноября сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом».

На данный момент новосибирцы занимают 9 место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:4.