ХК «Сибирь» всухую обыграл на домашнем льду «Барыс»

Долгожданная победа новосибирской хоккейной команды «Сибирь» в домашнем матче.
Вечером 27 ноября 2024 года на «Сибирь-Арене» был повержен – «Барыс» из Астаны, представляющий Казахстан.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Сибири».
Первую шайбу новосибирцы забросили на 16-й минуте с передачи Тимура Ахиярова. А второй гол был забит Владимиром Бутузовым в конце второй двадцатиминутки.
– Хорошая и нужная победа, а качество игры без шайбы было одно из лучших в сезоне. Здорово выжигали среднюю зону, многое не позволяли сопернику, ну и сами более-менее позиционно сыграли в атаке — не хватало последнего завершающего броска, здорово сыграл вратарь соперника, – рассказал Вадим Епанчинцев, главный тренер «Сибири».
В следующем матче «Сибирь» 2 декабря примет минское «Динамо», а «Барыс» 29 ноября сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом».
На данный момент новосибирцы занимают 9 место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:4.
Источник фото: пресс-служба ХК Сибирь
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