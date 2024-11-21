ХК «Сибирь» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:4

Хоккейная «Сибирь» встретилась на выездном матче КХЛ с московским «Динамо». Игра завершилась со счетом 2:4.

У команды победителей выделились Никита Буруянов, Никита Гусев, Бреннан Менелл и Максим Комтуа. В команде гостей шайбы забросили Фёдор Гордеев и Илья Морозов.

— Соперник сегодня здорово играл, создавал хорошие моменты. Благодаря нашему вратарю команда продолжала находиться в игре. В третьем периоде уже более равная игра пошла, кроме второго гола, пропущенного из-за нашей ошибки, — рассказал Вадим Епанчинцев, главный тренер новосибирской «Сибири».

«Динамо» (37 очков) занимает третью позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» (23 очка) — девятое место в Восточной конференции.

Для сибиряков это поражение стало пятым подряд.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» в домашнем матче. Встреча завершилась со счётом 4:1.