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ХК «Сибирь» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:4

  • 21/11/2024, 10:00
Автор: Артем Рязанов
ХК «Сибирь» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:4
У сибиряков отличились Фёдор Гордеев и Илья Морозов

Хоккейная «Сибирь» встретилась на выездном матче КХЛ с московским «Динамо». Игра завершилась со счетом 2:4.

У команды победителей выделились Никита Буруянов, Никита Гусев, Бреннан Менелл и Максим Комтуа. В команде гостей шайбы забросили Фёдор Гордеев и Илья Морозов.

— Соперник сегодня здорово играл, создавал хорошие моменты. Благодаря нашему вратарю команда продолжала находиться в игре. В третьем периоде уже более равная игра пошла, кроме второго гола, пропущенного из-за нашей ошибки, — рассказал Вадим Епанчинцев, главный тренер новосибирской «Сибири».

«Динамо» (37 очков) занимает третью позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» (23 очка) — девятое место в Восточной конференции.

Для сибиряков это поражение стало пятым подряд.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» в домашнем матче. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Источник фото: ХК «Сибирь»

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : хоккей Матч


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