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Новосибирские концессии предложили передать на проверку федеральным аудиторам

  • 28/11/2024, 11:15
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские концессии предложили передать на проверку федеральным аудиторам
Еще два года назад региональная КСП рекомендовала достроить часть объектов за счет бюджета

Депутат регионального парламента Новосибирской области Вячеслав Илюхин предложил обратиться в Госдуму РФ с просьбой включить концессии Новосибирской области в план проверки федеральной Контрольно-счетной палаты.

— Цитирую слова спикера Госдумы Вячеслава Володина: школы, которые строятся в рамках концессий дороже, чем школы, которые строятся по программам с привлечением бюджетного финансирования, — заявил он. — По словам Володина, этот вопрос требует реагирования со стороны счетной палаты, ценовой экспертизы, анализа эффективности концессионных вложений и передачи материалов в прокуратуру.

Илюхин напомнил, что 2,5 года назад депутаты Заксобрания уже рассматривали ситуацию со строительством объектов в рамках концессий и ГЧП. По итогам этого заседания был принят ряд решений. В частности, было предложено часть объектов, строительство которых еще не начато либо находится в низкой степени готовности достроить за счет бюджетных средств. Он напомнил, что КСП Новосибирской области подтвердила опасение парламентариев и дала нелестную оценку всем новосибирским концессиям.

—Тогда нас в чем только не обвиняли: что мы не компетентны, что мы против развития. Но, моста до сих пор нет. Ни одна ГЧП-поликлиника до сих пор не приняла ни одного пациента. Школы вообще неправильно построили и там нужно разбирать фундамент. Мусорная концессия признана аферой, — перечисляет депутат. — Сейчас идет формирование плана работы КСП РФ. Если правоохранительным органам недостаточно оценки нашей КСП, давайте обратимся в КСП России и Володину с просьбой внести в план работы федеральных аудиторов анализ эффективности заключенных и реализуемых в Новосибирской области концессий и соглашений ГЧП.

Однако, его коллеги не поддержали это предложение, отметив, что с таким вопросом выходить на федералов не совсем корректно. Зампредседателя комитета ЖКХ Вадим Агеенко предложил снова провести совместное заседание бюджетного и строительного комитетов, а также привлечь коллег из социального комитета и детально разобрать ситуацию. Его поддержал спикер Заксобрания Андрей Шимкив. В качестве варианта он не исключил возможность создания рабочей группы для рассмотрения этого вопроса.

Напомним, в сентябре 2022 года Вячеслав Илюхин требовал отправить концессии по поликлиникам на проверку ФСБ. В декабре 2022 года, по итогам проверки, КСП рекомендовала завершить четыре поликлиники в рамках ГЧП. Оставшиеся три учреждения здравоохранения с самой низкой степенью готовности — строить за счет бюджета области. Аудиторы предупреждали, что это позволит существенно сэкономить бюджетные средства. В апреле 2024 года глава КСП Елена Гончарова констатировала, что ни один ГЧП и концессионный объект в Новосибирской области не был введен в срок.  В октябре депутаты регионального парламента решили на ближайшем комитете по строительству и ЖКХ заслушать профильные министерства о ситуации со строительством в регионе объектов в рамках концессий и ГЧП.  Однако на ноябрьский комитет эта тема не выносилась.

Напомним, в июле этого года на сессии регионального парламента министр экономического развития региона Лев Решетников сообщил, что Новосибирская область планирует расторгнуть договор на строительство ГЧП-поликлиник. Концессия по школам фактически тоже расторгнута — регион ищет варианты для реализации проекта.

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Новосибирской области.

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Рубрики : Власть Бизнес Политика

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : концессии контрольно-счетная палата ГЧП


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