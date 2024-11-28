Новосибирские концессии предложили передать на проверку федеральным аудиторам

Депутат регионального парламента Новосибирской области Вячеслав Илюхин предложил обратиться в Госдуму РФ с просьбой включить концессии Новосибирской области в план проверки федеральной Контрольно-счетной палаты.

— Цитирую слова спикера Госдумы Вячеслава Володина: школы, которые строятся в рамках концессий дороже, чем школы, которые строятся по программам с привлечением бюджетного финансирования, — заявил он. — По словам Володина, этот вопрос требует реагирования со стороны счетной палаты, ценовой экспертизы, анализа эффективности концессионных вложений и передачи материалов в прокуратуру.

Илюхин напомнил, что 2,5 года назад депутаты Заксобрания уже рассматривали ситуацию со строительством объектов в рамках концессий и ГЧП. По итогам этого заседания был принят ряд решений. В частности, было предложено часть объектов, строительство которых еще не начато либо находится в низкой степени готовности достроить за счет бюджетных средств. Он напомнил, что КСП Новосибирской области подтвердила опасение парламентариев и дала нелестную оценку всем новосибирским концессиям.

—Тогда нас в чем только не обвиняли: что мы не компетентны, что мы против развития. Но, моста до сих пор нет. Ни одна ГЧП-поликлиника до сих пор не приняла ни одного пациента. Школы вообще неправильно построили и там нужно разбирать фундамент. Мусорная концессия признана аферой, — перечисляет депутат. — Сейчас идет формирование плана работы КСП РФ. Если правоохранительным органам недостаточно оценки нашей КСП, давайте обратимся в КСП России и Володину с просьбой внести в план работы федеральных аудиторов анализ эффективности заключенных и реализуемых в Новосибирской области концессий и соглашений ГЧП.

Однако, его коллеги не поддержали это предложение, отметив, что с таким вопросом выходить на федералов не совсем корректно. Зампредседателя комитета ЖКХ Вадим Агеенко предложил снова провести совместное заседание бюджетного и строительного комитетов, а также привлечь коллег из социального комитета и детально разобрать ситуацию. Его поддержал спикер Заксобрания Андрей Шимкив. В качестве варианта он не исключил возможность создания рабочей группы для рассмотрения этого вопроса.

Напомним, в сентябре 2022 года Вячеслав Илюхин требовал отправить концессии по поликлиникам на проверку ФСБ. В декабре 2022 года, по итогам проверки, КСП рекомендовала завершить четыре поликлиники в рамках ГЧП. Оставшиеся три учреждения здравоохранения с самой низкой степенью готовности — строить за счет бюджета области. Аудиторы предупреждали, что это позволит существенно сэкономить бюджетные средства. В апреле 2024 года глава КСП Елена Гончарова констатировала, что ни один ГЧП и концессионный объект в Новосибирской области не был введен в срок. В октябре депутаты регионального парламента решили на ближайшем комитете по строительству и ЖКХ заслушать профильные министерства о ситуации со строительством в регионе объектов в рамках концессий и ГЧП. Однако на ноябрьский комитет эта тема не выносилась.

Напомним, в июле этого года на сессии регионального парламента министр экономического развития региона Лев Решетников сообщил, что Новосибирская область планирует расторгнуть договор на строительство ГЧП-поликлиник. Концессия по школам фактически тоже расторгнута — регион ищет варианты для реализации проекта.