«Хлеба и зрелищ»: школьников поймали на краже сэндвичей и фейерверков в магазине Новосибирска

Шестерых школьников за одни сутки задержали по подозрению в краже продуктов и фейерверков в новосибирском магазине.

Сначала четверо подростков в возрасте 16-17 лет попытались пронести мимо кассы несколько баночек энергетиков, две бутылки облепихового морса и десяток сэндвичей в одном из магазинов в Ленинском районе города. Скрыться с вкусняшками юным «расхитителям» не удалось — охранники остановили их уже на выходе.

— Двоих из них, попавшихся на кражах впервые, гвардейцы впоследствии отпустили, а двух других, подозреваемых в совершении ещё нескольких краж, передали полиции, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Не прошло и 6 часов, как в этот же супермаркет наведались двое других школьников, которые решили прихватить с собой пиротехнику.

— Видимо, детям хочется хлеба и зрелищ. Мальчики 12 и 13 лет были пойманы на краже фейерверков. Их задержали охранники и передали сотрудникам полиции, — добавили в «Гвардии».

По словам агентства безопасности, школьников ловят на магазинных кражах почти каждый день. Юные воришки отдают предпочтение японским рисовым сэндвичам , шоколаду и энергетикам.

Ранее редакция сообщала о том, что продавцы новосибирского супермаркета «Пятерочка» простили вора-сладкоежку, укравшего 77 плиток шоколада «Alpen Gold».