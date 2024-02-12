Кубанские разработчики создали программу для определения мошенников в мессенджерах

Отечественные ученые разработали программу, способную сиюминутно распознавать аферистов в онлайн-чатах, пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей Кубанского государственного технического университета.

По словам автора программы Олега Лейнвебера, каждые 15 секунд программа делает скриншот рабочего окна и распознает обнаруженный на экране текст, после чего искусственный интеллект определяет, пришел обладателю устройства спам или нет.

В случае, когда на связи мошенник, программа пришлет уведомление о том, что сообщение может быть небезопасно. Далее всплывает нотификация, где видно вредоносный текст и то, к какой категории он относится: фишинг (просьба перейти на сайт) или «социальная инженерия» (призыв к какому-то еще действию).

Эксперты пояснили, что ИИ обучен на распространенных приемах аферистов, которые обманным путем пытаются выяснить данные банковской карты и другую персональную информацию у своих потенциальных жертв.

Разработчики сообщили, что их продукт можно приобрести по условно-бесплатной модели. В частности, скачивание будет осуществляться бесплатно, а вот дополнительные функции можно будет приобрести только за определенную плату.

Протестировать бета-версию софта появится возможность уже во втором квартале текущего года, полноценный же релиз ожидается только в 2026 году.

Ранее редакция сообщала, что мошенники практикуют новую схему обмана через СПБ.