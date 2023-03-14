Ходатайство Евгения Покушалова об условно-досрочном освобождении удовлетворено

Первомайский районный суда Новосибирска удовлетворил ходатайства осужденного по ч. 4 ст. 160 УК — Евгения Покушалова (бывшего заместителя генерального директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина) об условно- досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда. Постановление не вступило в силу.

Неотбытая часть наказания составила 4 месяца и 9 дней.

Напомним, осенью 2021 года суд вынес приговор Евгению Покушалову с наказанием в виде 2,5 лет лишения свободы за присвоение бюджетных средств на сумму около двух миллиардов рублей. Отмечалось, что деньги Покушалов получал, незаконно завышая стоимость поставок медицинских товаров.

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