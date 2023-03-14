Мэрия Новосибирска объявила торги на ремонт дорог в частном секторе

Мэрия города Новосибирска объявила аукцион на выполнение работ по ремонту дорог в зонах индивидуальной жилой застройки. Заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно документации, ремонт планируется провести с помощью щебеночно-песчаной смеси и асфальтобетона. Сначала дорожники должны будут снять деформированные покрытия, а затем выполнить устройство основания. Кроме того, в работу входит монтаж продольных дренажей по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос.
Гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты и другие недостатки, на переходной тип покрытия (ЩПС и ЩПС с пропиткой) составит два года, на асфальтобетонное покрытие — четыре года.
Судя по документации, на торги выставляется три объекта. Однако, перечень улиц, на которых будет выполнен ремонт, не уточняется. Отмечается, что заказчик выдает подрядчику «План-задание», оформленное в виде отдельного документа.
Работы разделены на три этапа. Первый этап должен быть выполнен с 14 апреля по 20 июня 2023 года. На него из бюджета города Новосибирска выделяется 30 млн рублей. Самая масштабная работа предполагается на втором этапе. Он продлится с 21 июня по 21 августа 2023 года. На него выделяется 50 млн рублей. На третий этап выделено 20 млн рублей. Работы по нему должны быть завершены к 20 сентября 2023 года.
Ранее редакция сообщала о том, что дорожники купят приборы для автоматизированного контроля за ремонтом дорог.
Фото: pixabay.com, автор — tookapic
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