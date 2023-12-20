Хоккейная «Сибирь» одержала победу в гостевом матче с «Ладой»

ХК «Сибирь» обыграл соперников из тольяттинского клуба «Лада» в гостевом матче. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири» в Вконтакте.

Матч завершился победой сибиряков в овертайме со счётом 2:1.

Единственным голом хозяев льда стал бросок Остапа Сафина на 23-й минуте. Но уже через несколько минут игрок «Сибири» Максим Сушко сравнял счёт. На первой минуте дополнительного отрезка матча Георгий Белоусов забил в ворота соперников победный гол.

— В первую очередь хотел бы поблагодарить парней за эту победу. Было нелегко, но мы все справились за 65 минут. Здесь заслуга и Антохи (Красоткина), и всех парней — отыграли дисциплинированно во всех трёх зонах. Безусловно, это командная победа, — сказал Сергей Кривокрасов, исполняющий обязанности главного тренера «Сибири».

Напомним, что обе команды встречались на льду уже 16 раз.

Ранее редакция сообщала о том, что болельщики раскупили все билеты на два ближайших домашних матча ХК «Сибирь».