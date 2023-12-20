Предприниматели не могут вернуть банкам 1,5 млрд рублей в Новосибирске

Банковская просроченная задолженность по кредитам, выданным индивидуальным предпринимателям в Новосибирской области, за 10 месяцев 2023 года выросла на 19% —до 1.5 млрд рублей. Доля проблемных займов в общем портфеле банковских кредитов, которые взяли ИП, в регионе составила 7%. В целом объем кредитов предпринимателей на 1 ноября 2023 года составил почти 21,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Впрочем, в ряде регионов Сибири ситуация с ростом плохих долгов у бизнеса еще хуже. К примеру, в Республике Тыва просрочка с начала года у ИП выросла на 61%, в Омской области на 55%, в Красноярском крае — на 40%. Хотя, не смотри на такую серьезную динамику, новосибирский бизнес все-таки опережает коллег именно по объему плохих долгов. В остальных регионах Сибири просрочка не превышает 850 млн рублей. К примеру, в Красноярском крае ИП взяли в банках 21,4 млрд рублей — на уровне Новосибирска, а просрочка составляет всего 847 млн рублей.

Новосибирск лидирует в округе и по доле плохих долгов в портфеле. На втором месте Республика Тыва — 6%.

Для сравнения, в целом по России просрочка выросла на 28%, но ее доля в банковском портфеле сохраняется на уровне 4%

— Несмотря на то, что индивидуальные предприниматели отвечают по своим долгам всем своим личным имуществом, то есть более ответственны к кредитованию, некоторые из них столкнулись с замедлением спроса или роста издержек, или не выдержали конкуренции с интернет-площадками, — отметил генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

По его словам, рост просроченной задолженности у предпринимателей продолжится и в следующем году, по мере назревания проблем у недавно выданных кредитов.

Напомним, с начала года в Новосибирской области наблюдается рост объема депозитов юридических лиц на счетах в банках. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ. На 1 ноября 2023 года бизнес аккумулировал на счетах 199,6 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее — 136,9 млрд, а в начале 2023-го — 164,4 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнес активно кредитовался в 2023 году, несмотря на повышение ключевой ставки.