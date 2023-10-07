Снос деревьев на Плющихинском жилмассиве проводился по просьбам жителей

В ответ на запрос редакции Infopro54 о причинах сноса деревьев на улице Высоцкого на Плющихинском жилмассиве, который возмутил жителей, мэрия города Новосибирска и администрация Октябрьского района сообщили, что все работы по сносу, замене, обрезке зеленых насаждений на территории города проводятся в соответствии с действующими нормативами.
На основании подготовленного пакета документов 10 августа управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска было выдано разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений администрации Октябрьского района в отношении зеленых насаждений на муниципальной территории возле адреса: ул. Высоцкого, 31, ул. Высоцкого, 35. Разрешение было выдано на снос 80 шт. деревьев, 160 кв. м поросли и на омолаживающую обрезку 9 шт. деревьев. Работы производились подрядной организацией, выигравшей конкурсные процедуры на аукционе. Однако выполнить работы не представилось возможным по причине негативной реакции со стороны жителей прилегающих домов. В результате работы были остановлены.
— Выполнение работ по сносу аварийных деревьев не было связано с установкой торговых павильонов, а носило исключительно социальный характер: освобождение территории, предназначенной для обустройства сквера, от аварийных деревьев и поросли, — уточняется в ответе. — На основании обращений депутата горсовета Александра Мухарыцина и депутата Заксобрания Сергея Конько МКУ «Октябрьское» запланирована процедура расторжения муниципального контракта на выполнение работ по сносу аварийных деревьев на обозначенном участке в одностороннем порядке.
Ранее редакция сообщала о том, что жители Плющихинского жилмассива против строительства торговых павильонов вместо гаражей.
Фото freepik jcomp
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