Снос деревьев на Плющихинском жилмассиве проводился по просьбам жителей

В ответ на запрос редакции Infopro54 о причинах сноса деревьев на улице Высоцкого на Плющихинском жилмассиве, который возмутил жителей, мэрия города Новосибирска и администрация Октябрьского района сообщили, что все работы по сносу, замене, обрезке зеленых насаждений на территории города проводятся в соответствии с действующими нормативами.

На основании подготовленного пакета документов 10 августа управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска было выдано разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений администрации Октябрьского района в отношении зеленых насаждений на муниципальной территории возле адреса: ул. Высоцкого, 31, ул. Высоцкого, 35. Разрешение было выдано на снос 80 шт. деревьев, 160 кв. м поросли и на омолаживающую обрезку 9 шт. деревьев. Работы производились подрядной организацией, выигравшей конкурсные процедуры на аукционе. Однако выполнить работы не представилось возможным по причине негативной реакции со стороны жителей прилегающих домов. В результате работы были остановлены.

— Выполнение работ по сносу аварийных деревьев не было связано с установкой торговых павильонов, а носило исключительно социальный характер: освобождение территории, предназначенной для обустройства сквера, от аварийных деревьев и поросли, — уточняется в ответе. — На основании обращений депутата горсовета Александра Мухарыцина и депутата Заксобрания Сергея Конько МКУ «Октябрьское» запланирована процедура расторжения муниципального контракта на выполнение работ по сносу аварийных деревьев на обозначенном участке в одностороннем порядке.

В департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска уточнили, что территория между домами №31 и №35 на ул. В. Высоцкого расположена в границах земельного участка площадью 4462 кв. м, который находится в неразграниченной государственной собственности и каким-либо лицам не предоставлен. При этом по информации департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, земельные участки с адресными ориентирами: ул. Высокого, 31, 35по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Плющихинского жилмассива против строительства торговых павильонов вместо гаражей.