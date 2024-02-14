«Хотели, чтобы он страдал и умер»: подростки устроили казнь однокласснику из-за 15 тысяч рублей под Новосибирском

Сюжет этой криминальной истории, где главными действующими лицами стали обычные школьники, намного жестче, чем «взрослые» преступления.

Оперативники и следователи, распутывая это уголовное дело, до последнего сомневались, что дети способны на подобную жестокость.

15-летний подросток, который поздним летним вечером ушел на встречу со знакомыми ребятами, утром оказался в реанимации. На теле мальчика медики насчитали более 70 ножевых ранений, переломы, гематомы и другие серьезные травмы. Врачи были вынуждены ввести его в кому, чтобы сохранить жизнь. Восемь месяцев сыщики выясняли подробности и доказывали вину парней, причастных к покушению на убийство. По делу было проведено более десятка различных экспертиз, допрошены свидетели и практически все педагоги и ученики сельской школы. Обвинение юным палачам уже предъявлено. Теперь их ждет судебное разбирательство и приговор.

Подробности этой истории выяснял журналист Infopro54.

«Он считал себя самым крутым»

15-летний Тимофей* выделялся среди старшеклассников обычной сельской школы. Он был явным лидером в подростковой тусовке, занимался боксом и всегда мог за себя постоять. Ученики считали, что дружить с ним выгодно. В школах часто дети сбиваются в группировки по интересам, одна из таких как раз и сложилась вокруг Тимофея.

Были и другие ребята, которые боялись этого мальчика. В открытый конфликт с ним не вступали, но периодически подвергались насмешкам, унижениям и наказаниям.

― У Тимы был электрошокер и он его мог применить для устрашения. Еще мы видели, что он иногда ради понтов приносил в школу складной нож. Ну, ребята иногда дрались. Все дерутся и кулаками доказывают свое превосходство. Он считал себя самым крутым, ― рассказали Infopro54 ученики школы.

С 15-летним Сашей* и 16-летним Володей* у Тимофея сначала были приятельские отношения. Они вместе тусовались в деревне, общались в школе, ездили в Новосибирск на тренировки. Но потом между парнями словно черная кошка пробежала.

― Саша рассказывал, что не сильно хочет дружить с Тимофеем, потому что тот его унижал и обзывал. У Саши есть родинка на затылке опасная, он поэтому стоит на учете у онколога, ему состригали из-за этого волосы. Тимофей обзывал его «беляш», надсмехался. Еще часто позорил, что у Саши дешевые вещи и обувь. При этом всегда демонстрировал, что сам он модный, а Сашка типа терпила. Был случай, когда его заставили на коленях извиняться перед одноклассником. Потом Саша плакал в туалете, это сняли на видео и выложили в сеть. А Вову он обзывал «пернатым» из-за того, что у него на олимпийке герб с орлом, ― вспоминают одноклассники ребят.

Владимир тоже терпел нападки Тимофея. Но связываться с ним открыто не хотел и никому не жаловался. Вообще у парней было не принято плакаться родителям или друзьям.

Основной конфликт, со слов школьников, начал развиваться после того, как Тимофей потребовал у Александра 15 тысяч рублей. За что именно он должен был заплатить эти деньги достоверно неизвестно. У всех разные версии на этот счет.

― Сашку просто он поставил на счетчик и вымогал. Говорили, что тот и раньше ему платил, но меньшие суммы, ― говорит подруга Саши.

А вот друзья Тимофея утверждают, что тот занимал Александру деньги и просто требовал их вернуть обратно.

Ситуация обострилась еще и тем, что в своей компании Тимофей начал рассказывать про свои издевательские планы.

― Он говорил, что заберет деньги и пойдет на рыбалку с друзьями. А Сашку возьмет с собой, привяжет его к дереву и пусть он смотрит, как все за его счет едят шашлыки, ― рассказывают одноклассники.

Все эти фантазии, разговоры и требования изрядно злили 15 –летнего подростка. И в один прекрасный момент он решил отомстить.

«Отравить и зарезать»

Свой план мести Александр рассказал Володе. Тому идея очень понравилась, и они вместе в мессенджере стали обсуждать детали. При этом список, кому парни были готовы мстить состоял из нескольких человек. Была там даже бывшая девушка Саши Алина*, которая теперь переметнулась к его заклятому врагу.

Сначала хотели Тимофея просто застрелить. Но для реализации плана требовалось оружие, а его у парней не было, и они быстро отбросили этот вариант.

― Напоим, может быть. А когда уснет, то прикончим, ― предлагал один из подростков.

― Усыпительную фигню какую-нибудь купить. Снотворное. Возьмем три баночки колы, железных именно по 0,33, ему подсыпем, а сами нормальную будем пить. Он уснет и порешаем, ― рассуждает второй.

― Это по времени минут 30 надо будет ждать. Лучше, чтобы через 10 уснул где-нибудь под мостом или у речки. Весь бутылек ему выльем в колу.

― Сдохнет же.

― Да и хрен* с ним, этого мы и добиваемся.

Потом у душегубов возник план напоить Тимофея уксусом или подсыпать крысиный яд, а дальше действовать топором. Уже ближе к 29 июня ребята все-таки определились. Договорились купить перцовый баллончик, взять с собой нож и тяжелый камень.

― В день икс Владимир позвонил на мобильный Тимофею и попросил его прийти на берег реки в условленное место. Намекнул, что якобы Саша хочет отдать ему деньги, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Школьник пришел один. Парни сразу залили ему глаза перцовкой. Сзади неожиданно набросился Володя с ножом. В ход шли руки-ноги, камень. На Тимофее уже практически не оставалось живого места, но он сумел кое-как уползти от своих мучителей, переправился через речку вброд и на небольшом островке спрятался за деревом.

Но юным палачам хотелось наверняка убедиться, что их жертва умрет, а еще они жаждали посмотреть, как истерзанный ими школьник мучается от боли.

Они нашли Тимофея на острове. Их ржавый нож уже изрядно затупился и не был таким острым, как в самом начале нападения. Жертву еще раз побили, отобрали мобильный телефон. Пострадавший сам им назвал пароль для входа лишь бы его больше не трогали. Мучители, не стесняясь, при нем тут же загуглили «где находится сонная артерия» и «через сколько времени наступает смерть от кровотечения». Убедившись, что все сделали правильно, они не удержались и на последок еще поиздевались над умирающим парнем.

― Они сделали вид, что звонят по телефону в скорую помощь, но сами при этом никуда не сообщали, ― вспоминает пострадавший подросток.

Тимофей ждал только одного, когда они уйдут. К счастью, начался дождь, и садисты поспешили покинуть место казни, чтобы не промокнуть и провести остаток ночи дома.

Спасение и наказание

Раненый Тимофей из последних сил вернулся на берег и на коленях пополз к дороге. Он периодически терял сознание, потом приходил в себя и продолжал ползти к деревне. В какой-то момент подросток уже отчаялся и перестал верить в свое спасение. В последний раз он отключился на тропинке недалеко от частного дома на окраине.

Рано утром местные жители отправились на остановочную платформу к первой электричке. Случайный прохожий мужчина заметил в траве мальчика.

― Я позвал знакомых, вызвал скорую помощь и полицию. Раненый был в сознании, назвал свое имя. Он был так сильно избит и изрезан, что даже было сложно определить его возраст, ― вспоминает местный житель, который нашел Тимофея по дороге на вокзал.

Школьника экстренно доставили в городскую больницу и начали зашивать. Ребенок потерял огромное количество крови, был переломан, а на теле зияли раны. Медикам пришлось вводить его в состояние комы, чтобы спасти.

Практически сразу следователи вычислили нападавших. Их задержали и отправили под арест. Несколько месяцев сыщики собирали доказательства их вины. Обвиняемые пытались оправдать свой чудовищный поступок тем, что они якобы не хотели убивать своего знакомого, а просто напугать. Но по факту их переписка в социальных сетях, где они планировали эту казнь, полностью совпала с обстоятельствами нападения. Можно считать, что остальным ребятам и девушке Алине*, которые тоже были в списке на расправу, очень повезло, что этих вершителей чужих судеб изолировали от общества.

― Следственным отделом по городу Обь завершено расследование уголовного дела по обвинению двух несовершеннолетних жителей Новосибирской области в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Покушение на убийство совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью», «Грабеж». Ранее по поручению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Уголовное тело теперь предстоит рассмотреть суду.

Выживший Тимофей уже вернулся на занятия в свою школу. Но после многочисленных ран ему еще предстоят новые операции, которые хоть немного избавят его от глубоких шрамов.

*Имена подростков изменены.