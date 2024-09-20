На «кольце Ада» в Новосибирске запустили движение по новой развязке

Группа «ВИС» сообщила о запуске движения по новому съезду на площади Энергетиков. Как пояснили в компании, движение запущено по временной схеме по три полосы в каждую сторону. Теперь автомобилисты могут напрямую проехать с проезда Энергетиков до ул. Станиславского в обоих направлениях. По новому съезду также проходит троллейбусный маршрут. Это один из 25 съездов, предусмотренных при строительстве четвертого моста через Обь, пояснили в компании. В августе ГК «ВИС» сообщала, что на левобережной транспортной развязке четвёртого моста возобновлено автомобильное движение по временной схеме.

Сейчас готовность левобережной транспортной развязки концессионер оценивает в 80%, правобережной — в 89%. Эстакада основного хода и сам мостовой переход построены на 92% и 96%, соответственно. На строительстве четвертого моста работает около 280 человек.

— Новый мост и транспортные развязки предусматривают бессветофорное движение и позволят пропускать свыше 70 тысяч автомобилей в сутки, которые смогут двигаться с расчётной скоростью до 100 км в час, — напомнили в компании.

Напомним, минувшим летом стало известно, что движение по четвертому мосту могут запустить раньше официального срока сдачи из-за роста социального напряжения — по временной схеме. С таким предложением выступил концессионер — ГК «ВИС». До официальной сдачи объекта в эксплуатацию проезд предполагается сделать бесплатным.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» — ООО «Сибирская концессионная компания» в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

Ранее редакция сообщала о том, что разрешение на строительство четвертого моста в Новосибирске продлили до декабря 2025 года.