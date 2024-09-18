В Новосибирске простили пенсионеров, укравших продукты из магазинов

В Новосибирске сотрудники магазинов отпустили попавшихся на краже двух пенсионеров. Оба инцидента произошли во вторник, 17 сентября, но в разных концах города.
Пожилая женщина, не рассчитавшись за продукты, пыталась вынести из супермаркета в Ленинском районе шпик и круассаны на общую сумму 500 рублей. На полпути бабушку задержали бойцы ГБР.
— Приняв во внимание возраст похитительницы, сотрудники службы безопасности не стали вызывать полицию и отпустили пенсионерку после того, как она заплатила за украденное, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».
Второй подобный случай произошел в одном из алкомаркетов в Железнодорожном районе города. Пожилого мужчину, пытавшегося без оплаты вынести бутылку пива задержали гвардейцы. Дедушке позволили оплатить товар и затем уйти.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске бойцы ГБР трижды за сутки выпроваживали бездомного мужчину из пивнушки. Тамбур пивного бара бомж присмотрел в качестве места для ночлега и спасения от холода осенних ночей. Однако сотрудникам пивнушки такой гость пришелся не ко двору.
Источник фото: пресс-служба АБ «Гвардия»
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