Выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» в Новосибирске

В МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет Всероссийская выставка-ярмарка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» — ведущих производителей, отраслевых экспертов и тысячи посетителей.

Здесь всё — от современных удилищ и мощных катеров до высокотехнологичной экипировки и туристического оснащения и насыщенная развлекательная программа:

Спецпоказ от Росгвардии — работа спецподразделений, элементы тактической подготовки, современное оснащение, выставка спецтехники и трофейного оружия.

Презентация новинок рыболовного сезона — и опытные рыбаки, и начинающие первыми оценят передовые модели катеров, лодок и снастей.

Мастер-классы по первой помощи — практические занятия с инструкторами, которые научат правильно действовать в походах и экстремальных ситуациях. В специальной зоне «Новосибирского клуба туристов» ежедневные мастер-классы по установке палатки, вязанию узлов и другим туристическим навыкам.

Круглые столы — с участием отраслевых экспертов, представителей госструктур и профильных сообществ. Ключевые темы: развитие туризма в Сибири, законодательство в сфере охоты и рыболовства, новые форматы активного отдыха.

Все дни работы выставки для посетителей — уникальные интерактивные зоны:

Сёрф-зона — балансборды и настоящий искусственный сёрф от Федерации сапсёрфинга НСО. Проверьте свою координацию, удержите равновесие и поборитесь за звание лучшего на соревнованиях по балансбордам.

Выставка мототехники и экипировки — Федерация мотоциклетного спорта НСО представит мощные байки на любой вкус. Можно примерить гоночную экипировку, почувствовать себя байкером и сфотографироваться на фоне мотоциклов мечты.

Тест-драйв дронов и гонка FPV-квадрокоптеров — только 23 апреля! Вы сможете управлять дронами в тестовой зоне, а если дух захватывает — понаблюдать или даже поучаствовать в скоростной гонке мини-коптеров (FPV) от Федерации велоспорта НСО.

Гидробольный тир — парк активного отдыха «Ствол» приглашает на водяную дуэль. Нужно стрелять водяными шариками по мишеням, сбивать цели и собирать команды.

Стрельба из лука — под руководством инструкторов Федерации стрельбы из лука НСО вы натянете тетиву, прицелитесь и отправите стрелу точно в «яблочко».

Показательные выступления охотничьих собак — презентация породы «легавые»: элегантные собаки с неподражаемой стойкой продемонстрируют работу по подсадным уткам. Вы увидите, как настоящие охотничьи псы чуют дичь, замирают в напряжении и безупречно выполняют команды.

Кому будет интересно

Выставка рассчитана на широкую аудиторию: профессиональных охотников и рыболовов, производителей снаряжения, представителей туристической отрасли, а также семьи и новичков.

