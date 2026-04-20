Выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» в Новосибирске

Дата:

С 23 по 26 апреля 2026 года

В МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет Всероссийская выставка-ярмарка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» — ведущих производителей, отраслевых экспертов и тысячи посетителей.

Здесь всё — от современных удилищ и мощных катеров до высокотехнологичной экипировки и туристического оснащения и насыщенная развлекательная программа:

  • Спецпоказ от Росгвардии — работа спецподразделений, элементы тактической подготовки, современное оснащение, выставка спецтехники и трофейного оружия.
  • Презентация новинок рыболовного сезона — и опытные рыбаки, и начинающие первыми оценят передовые модели катеров, лодок и снастей.
  • Мастер-классы по первой помощи — практические занятия с инструкторами, которые научат правильно действовать в походах и экстремальных ситуациях. В специальной зоне «Новосибирского клуба туристов» ежедневные мастер-классы по установке палатки, вязанию узлов и другим туристическим навыкам.
  • Круглые столы —  с участием отраслевых экспертов, представителей госструктур и профильных сообществ. Ключевые темы: развитие туризма в Сибири, законодательство в сфере охоты и рыболовства, новые форматы активного отдыха.

Все дни работы выставки для посетителей — уникальные интерактивные зоны:

  • Сёрф-зона — балансборды и настоящий искусственный сёрф от Федерации сапсёрфинга НСО. Проверьте свою координацию, удержите равновесие и поборитесь за звание лучшего на соревнованиях по балансбордам.
  • Выставка мототехники и экипировки — Федерация мотоциклетного спорта НСО представит мощные байки на любой вкус. Можно примерить гоночную экипировку, почувствовать себя байкером и сфотографироваться на фоне мотоциклов мечты.
  • Тест-драйв дронов и гонка FPV-квадрокоптеров — только 23 апреля! Вы сможете управлять дронами в тестовой зоне, а если дух захватывает — понаблюдать или даже поучаствовать в скоростной гонке мини-коптеров (FPV) от Федерации велоспорта НСО.
  • Гидробольный тир — парк активного отдыха «Ствол» приглашает на водяную дуэль. Нужно стрелять водяными шариками по мишеням, сбивать цели и собирать команды.
  • Стрельба из лука — под руководством инструкторов Федерации стрельбы из лука НСО вы натянете тетиву, прицелитесь и отправите стрелу точно в «яблочко».
  • Показательные выступления охотничьих собак — презентация породы «легавые»: элегантные собаки с неподражаемой стойкой продемонстрируют работу по подсадным уткам. Вы увидите, как настоящие охотничьи псы чуют дичь, замирают в напряжении и безупречно выполняют команды.

Кому будет интересно

Выставка рассчитана на широкую аудиторию: профессиональных охотников и рыболовов, производителей снаряжения, представителей туристической отрасли, а также семьи и новичков.

Чтобы ничего не пропустить, организаторы рекомендуют заранее ознакомиться с полной программой на официальном сайте выставки.

Erid: F7NfYUJCUneTVwhejq5p

Реклама. Рекламодатель: ООО «Новосибирск Экспоцентр»
Фотографии из архива ООО «Центр Экспо»
Отдых на популярных азиатских курортах подорожал для россиян до 40%

Автор: Юлия Данилова

В преддверии майских праздников перед многими россиянами встает вопрос об организации отдыха. И это не только про дачи, шашлыки и поездки за город, но и про зарубежные поездки. На майские праздники 2026 года география зарубежного отдыха наших соотечественников претерпела заметные изменения. Как отмечает доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ельцова, основные тренды — это смена фокуса с Ближнего Востока на Азию и удорожание перелетов из-за роста цен на авиатопливо.

— Рейтинг направлений по доле бронирований в целом по России на текущий момент выглядит таким образом: лидирует Турция — 16 %, на вторую позицию выдвинулся Узбекистан — 13 %, Китай — 11 %, Армения — 6 %, Грузия и Беларусь — по 5 %, Тайланд — 4 %, — перечисляет эксперт (данные для анализа взяты из открытых источников).

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

В Новосибирской области строят гостиницу с видом на водохранилище

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области продолжается работа по расширению сети гостиничной инфраструктуры. Одним из перспективных направлений остается развитие внутреннего туризма и увеличение числа мест размещения за городом.

В Новосибирском районе в рамках этих процессов возводится новая гостиница, которая расположится на территории действующей базы отдыха и яхт-клуба «Маяк». Комплекс принадлежит новосибирскому предпринимателю, объект строится по его инициативе. Четырехэтажное здание рассчитано на 29 номеров. Общая площадь здания – 2012,54 кв. м. Архитектурное решение объекта выполнено в средиземноморском стиле. Планировка гостиницы коридорного типа с центральным расположением лестницы. Номера первого этажа имеют отдельный выход на улицу, доступ к верхним этажам организован через вестибюль и тамбур. Для обеспечения безопасности предусмотрена наружная открытая лестница из стальных конструкций.

Туристический стоп-кран: новосибирцам выдали 230 тысяч постановлений об ограничении на выезд за границу

Автор: Оксана Мочалова

В преддверии майских праздников, когда многие новосибирцы уже строят планы на отпуск и приобретают путевки, тема выезда за рубеж становится как никогда актуальной. Однако для некоторых жителей региона долгожданный отпуск оборачивается неприятным сюрпризом в аэропорту.

В управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирской области редакции Infopro54 рассказали, что количество ограничений на выезд за границу из-за долгов остается колоссальным, несмотря на некоторую корректировку сумм задолженности, дающую должникам шанс избежать запрета.

Новосибирские предприниматели вкладываются в нестандартные проекты на селе

Автор: Оксана Мочалова

Сельский туризм в Новосибирской области становится самостоятельным и быстрорастущим направлением. Предприниматели осваивают новые форматы отдыха, которые привлекают гостей не только из региона, но и из других субъектов федерации, сообщила на пресс-конференции заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова. Одним из ярких примеров стали «медовые практики» и проект «Сон на пасеке» в Сузунском районе.

— Это для наших туристов в новинку, и, конечно, они туда приезжают и удивляются, что вот что-то такое новое придумали. Также популярностью пользуются мини‑ферма в Новосибирском районе и страусиная ферма в Колыванском районе, — отметила она.

Почти 25 млрд рублей заплатили туристы за услуги в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

По итогам 2025 года Новосибирская область сохранила позиции в «золотой десятке» национального туристического рейтинга, заняв десятое место, как и годом ранее. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

Объем платных туристических услуг достиг 25 миллиардов рублей, что позволило региону занять первое место в Сибири и 12-е в Российской Федерации. Количество гостей, разместившихся в коллективных средствах размещения, превысило 1,5 миллиона человек. Общее число туристических поездок за год составило более 3 миллионов.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

