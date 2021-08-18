Как сохранить объем лица с возрастом

Объем лица с возрастом уменьшается. Хорошая новость заключается в том, что существуют косметические процедуры — как нехирургические, так и хирургические, — позволяющие приостановить и даже обратить вспять, кхм, замедляющий процесс старения. Чтобы лучше понять, что вызывает потерю объема и как ее лечить и предотвратить, мы обратились к ведущим дерматологам и пластическим хирургам. Читайте их экспертное руководство по омоложению лица.

Что вызывает потерю объема лица

«Тонкие линии и морщины, обвисшая кожа, впадины вокруг глазниц, висков и щек, истончение губ и обвисшие челюсти — все это признаки потери объема лица», — говорит Мишель Грин, доктор медицины, дерматолог из Нью-Йорка. Итак, почему объем лица уменьшается с возрастом? Вы можете винить в этом случайное снижение выработки коллагена. «С возрастом количество коллагена, который вырабатывается естественным путем, начинает снижаться», — делится она. «Мы теряем около 10% нашего естественного коллагена к тому времени, когда нам исполняется 30 лет, и это снижение продолжается с линейной скоростью, ускоряясь во время менопаузы».

Чтобы понять, почему это снижение выработки коллагена имеет такой видимый эффект, вы должны признать укрепляющую роль, которую играет белок. «Коллаген является основным белком человеческого тела, составляющим треть его общего белка. Он в первую очередь участвует в создании структуры тела, а также в сохранении нашей кожи упругой, эластичной и молодой », — объясняет доктор Грин. «Молекулы действуют как поддерживающие структуры, соединяя клетки друг с другом, улучшая прочность и эластичность кожи».

И у мужчин, и у женщин наблюдается уменьшение объема лица, но гормональные различия играют роль в том, когда и как это происходит. «Исследования показали, что траектория потери одинакова до 50 лет, когда женщины стареют намного быстрее», — объясняет Бенджамин Пол, доктор медицины, сертифицированный хирург по пластике и реконструктивной хирургии лица из Нью-Йорка. Виновник? Вы догадались, менопауза. «Ранний период после менопаузы связан с самыми быстрыми изменениями, которые включают более плоское лицо, формирование челюстей, потерю четкости линии подбородка, углубление носогубных складок, более тонкие губы, более длинные белые губы, более длинный нос и увеличение ушей», — объясняет он. И дело не только в объеме лица. «Помимо потери жира, в постменопаузальном периоде ускоряется потеря костной массы, что приводит к изменению лицевого скелета», — добавляет доктор Пол.

Внешние причины потери объема

Хотя естественный процесс старения естественным образом ведет к снижению выработки коллагена, существуют также факторы образа жизни, которые могут ускорить процесс деградации и / или повлиять на количество жира на лице. К наиболее распространенным относятся:

Воздействие солнца: хотя вы, вероятно, уже знаете, что ультрафиолетовые (УФ) лучи приводят к появлению тонких линий, морщин, пигментации и повышают вероятность развития рака кожи, вы можете не знать об их влиянии на объем лица. «Гораздо менее известно, что воздействие ультрафиолетовых лучей может вызвать ускоренный распад коллагена и эластина в коже, вызывая дряблость», — предупреждает доктор Грин. Учтите это, когда в следующий раз вы подумаете о том, чтобы отказаться от солнцезащитного крема.

Курение: если вам нужна еще одна причина для отказа, доктор Грин рассказывает о последствиях преждевременного старения, которые курение оказывает на кожу. «Витамин C — это мощный ингредиент, который предлагает множество преимуществ для здоровья кожи и играет роль в естественном производстве коллагена в коже», — объясняет она. «Курение может быть связано с более низким уровнем витамина С и может вызвать потерю коллагена вокруг рта и губ». Кроме того, это приводит к ослаблению тканевых структур, поддерживающих веки, что приводит к пустоте и провисанию. «Отказ от курения может помочь восстановить здоровый уровень витамина С в организме и повысить естественное производство коллагена», — делится она.

Снижение веса: значительная потеря веса может привести к избытку кожи и дряблости, но также может привести к похудению лица. Как объясняет доктор Пол, вам нужно сосредоточиться на исправлении дряблой кожи, прежде чем решать проблему объема. Тем не менее, «лучше всего приближаться к операции, когда у вас стабильный и идеальный вес», — отмечает он.

Нехирургические процедуры для восстановления объема

Если вы начали замечать признаки потери объема лица, существует несколько неинвазивных методов лечения, которые могут помочь стимулировать выработку коллагена и восстановить утраченный объем лица.

Наполнители гиалуроновой кислоты

Когда вы думаете о восстановлении объема лица, вы, вероятно, думаете о наполнителях на основе гиалуроновой кислоты (ГК), таких как Juvéderm и Restylane, которые можно использовать для заполнения морщин и впадин, увеличения губ, щек и линии подбородка и обеспечения общего омолаживающего эффекта. «Гиалуроновая кислота — это сахар, который естественным образом вырабатывается организмом и способствует свежему внешнему виду», — говорит доктор Грин. Как и коллаген, с возрастом организм замедляет выработку гиалуроновой кислоты, поэтому введение синтетической гиалуроновой кислоты может помочь нейтрализовать некоторые эффекты.

Биостимулирующие инъекции

Но филлеры на основе гиалуроновой кислоты — не единственные инъекционные препараты, которые могут увеличивать объем. Биостимулирующие инъекционные препараты, такие как Sculptra, уникальны тем, что вызывают образование коллагена. «Sculptra — это наполнитель, который не похож ни на один другой, потому что он стимулирует естественное производство коллагена в коже, помогая укрепить структуру кожи и корректировать дряблость, связанную с потерей объема», — объясняет доктор Грин. Sculptra, изготовленный из поли-L-молочной кислоты (PLLA), не оказывает немедленного эффекта, как филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Вместо этого продукт вводится в обрабатываемую область в течение нескольких сеансов (подумайте: от трех до четырех). В последующие недели и месяцы эффект пухлости начинает проявляться. Результаты, полученные за счет увеличения выработки коллагена, могут сохраняться более двух лет.

Микронидлинг

Микронидлинг, также известный как индукционная терапия коллагеном, представляет собой минимально инвазивную косметическую процедуру, которая помогает уменьшить появление тонких линий, морщин, расширенных пор и других текстурных нарушений на коже — неожиданно, неожиданно — стимулируя выработку коллагена. Во время лечения крошечные иглы создают микротравмы на коже, что стимулирует естественную реакцию организма на заживление. В то время как производство коллагена в результате одного только микронидлинга не обязательно приведет к перемещению иглы (каламбур) после того, как начнется потеря объема, доктор Грин рекомендует пациентам профилактически, чтобы кожа оставалась пухлой и сияющей. Сочетание микронидлинга с радиочастотной (RF) или обогащенной тромбоцитами плазмой (PRP) может еще больше повысить эффективность лечения. «PRP содержит факторы роста, которые помогают еще больше оживить и питать кожу», — говорит она.

RF-лифтинг

В вакууме потери объема не происходит. При меньшем количестве жира, поддерживающем кожу, несомненно, наступает дряблость. Для лечения дряблости, вызванной потерей объема — без хирургического вмешательства — доктор Грин рекомендует радиочастотную (RF) подтяжку кожи. Thermage, например, «использует радиочастотную технологию нагрева, чтобы стимулировать выработку коллагена в коже, создавая эффект подтяжки, а также обеспечивая более гладкую и упругую кожу всего за одну процедуру», — делится она.

Хирургические процедуры

Как объясняет доктор Пол, «лучшие процедуры для исправления старения лица направлены на устранение основной проблемы». Для многих это означает операцию. «Хирургическая процедура дает долгосрочный результат», — говорит Мелисса Дофт, доктор медицины, сертифицированный хирург по пластической и реконструктивной хирургии из Нью-Йорка. Доктор Дофт отмечает, что помимо отсутствия ухода, более инвазивные методы лечения позволяют «исправить» такие проблемы, как «выпуклый жир, провисание жира и отсутствие выступающей челюсти», а не просто «замаскировать» их. Имея это в виду, ниже приведены некоторые из эффективных хирургических вариантов, которые следует учитывать при попытке восстановить объем лица:

Подтяжка лица

Есть причина, по которой ритидэктомия (также известная как подтяжка лица) является золотым стандартом для поворота времени вспять. В зависимости от техники операция может использоваться для устранения дряблой кожи и смещения жира. «Объем лица не всегда теряется, иногда он проседает или сдвигается», — отмечает доктор Пол. Одна из таких проблемных областей — щека. «Когда лицо стареет, происходит опускание скуловых жировых подушечек, которые располагаются в области щек», — объясняет доктор Дофт. «Также может быть атрофия или уменьшение объема». Решение? Подтяжка лица SMAS «вернет жир на прежнее место», — говорит она.

Липофилинг

Пересадка жира (то есть перенос жира из одной области тела в другую) часто сочетается с подтяжкой лица для восстановления объема. «Жир липосактируется с живота или бедер, очищается, а затем повторно вводится в лицо для увеличения объема», — говорит доктор Дофт. «Мне нравится вводить жир не только в щеки, но и в носогубные линии (линии смеха) и линии марионеток». Помимо усиления эффекта от подтяжки лица, пересадка жира также может служить естественной альтернативой синтетическим наполнителям.

Подбородочный имплантат

Осознаёте вы это или нет, но подбородок играет огромную роль в общей пропорции лица. «Маленький подбородок может привести к дисгармонии лица», — говорит доктор Дофт. «Многим пациентам нужен больший объем подбородка». Размещение силиконового имплантата для подбородка вдоль нижней челюсти (читай: челюстная кость) — это ее основная процедура по увеличению подбородка. «Добавление имплантата для подбородка может быть очень полезным для уравновешивания большого носа или определения линии челюсти», — делится она.

Блефаропластика нижнего века

Как и щека, область под глазами — это еще одна область лица, куда с возрастом мигрирует жир. «Многие пациенты жалуются на глубокие мешки или бороздки под глазами», — говорит доктор Дофт. Это создает иллюзию впадин, темных кругов и выпуклостей и часто происходит из-за того, что жир прижимается к нижнему веку. Чтобы исправить это, она рекомендует нижнюю блефаропластику с транспозицией жира. «Она удаляет излишки набухшего жира и перемещает часть жира вдоль этой впадины, размывая переход между глазом и щекой», — объясняет она.

В завершение

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