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«Я почти полюбила себя жирную»: жительница Новосибирска публично похудела на 47 кг ради мужчины

  • 13/02/2024, 14:02
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Жительница Новосибирска публично похудела на 47 кг ради мужчины
Женщина проявила невероятную силу воли и поразила своих подписчиков стройным телом.

Сибирячка Ольга Химич много раз пыталась сесть на различные диеты, но добиться успеха ей удалось благодаря контролю подписчиков в социальных сетях и огромному желанию нравиться своему мужчине. Свою историю превращения из пышечки в стройняшку женщина рассказала журналистам Infopro54.

Развод с мужем привел к ожирению

Несколько лет назад Ольга рассталась с мужем. Она ушла от него, забрав маленького сына, и начала новую жизнь. В приоритете, естественно, были вопросы не поиска нового избранника, а бытовые и насущные проблемы.

―  У меня было два пакета с собой. В одном ― учебники сына, в другом ― его вещи. А еще кредитная машина, собственно в которой мы уехали. Я взяла огромный кредит, сняла квартиру, обставила ее и начала пахать. Будучи маникюрным мастером я брала клиентов всегда, когда было свободное время, а в промежутках носилась между работой и сыном. На еду не просто не было времени, времени не было даже на сон, был сбит ритм жизни, ― вспоминает наша героиня.

Ольга, чтобы оставались силы улыбаться клиентам во время маникюра, часто позволяла себе пить чай со сладкими булочками. Казалось, что это идеальный вариант для питания. Чувство голода уходит, а удовольствие от воздушного эклера с кремом еще долго греет душу.

Жительница Новосибирска публично похудела на 47 кг ради мужчины

― Я понимала, что вес растет, но остановить его не было никакой возможности. Сахар ― это еще тот наркотик, слезть очень сложно с углеводной зависимости. А так как ребенок был то в школе, то в продленке, где мне было проще оплатить питание, я нормальную еду перестала есть совсем. Дальше, когда я начала строить карьеру и открыла свою студию, мне добавились стрессы с сотрудниками, с поставщиками. Любой стресс я снимала эклерами и сгущёнкой, так и не заметив, как дошла до ожирения, ― рассказывает Infopro54 Ольга Химич.

Весы уже предательски показывали трехзначное несчастливое число «113». Но совмещать заботу о себе и бизнес, казалось, вообще нереально.

«Я хотела сама выбирать с кем быть, а с кем нет».

Рост доходов все-таки позволил Ольге заняться своей внешностью. Она, конечно, пыталась соблюдать различные диеты, но все сброшенные килограммы через короткое время возвращались обратно и приносили с собой еще бонусы сверху.

― Я решила, ну, и бог с ними, полюблю себя такую, как я есть. Начала приводить в порядок волосы, лицо, занялась зубами, обратилась к стилисту и, в принципе, стала нравится себе той, жирной. Все было прекрасно. Но однажды мне понравился один мужчина, а моя подруга возьми да и скажи: «Ты же понимаешь, что такие как он, никогда не посмотрят на такую, как ты». И все, в тот момент мое забрало упало, я поставила цель стать шикарной женщиной, чтобы я могла выбирать с кем быть, а с кем нет, ― говорит сибирячка.

И началась новая борьба с весом.  Ольга  опять испытывала на себе разнообразные способы похудения. В погоне за стройной фигурой сибирячка на два года увлеклась кето-диетой (это низкоуглеводная диета ― Прим. Редакции).

― К великому моему ужасу я прочувствовала на себе, что значит перепады с циклом. Начались проблемы, я была обессилена и капельницами поддерживала себя. Потом грудь ушла и снова слезы и стресс, который я по старой проверенной схеме заедала, моментально вернув чуть ли не все скинутое за последние 2 года. Врачи запретили диеты, я подключила массажи и немного лёгкого спорта, пила магний, чтобы успокоиться и восстановила режим сна. Вес потихоньку начал отступать, я снова стала нравится себе и в этот период встретила своего следующего мужчину, ― рассказывает Ольга.

Новый избранник оказался очень домашним. Женщина из-за любви к нему превратилась в человека, не выходящего из кухни. Не трудно догадаться, что вес опять пополз вверх.

― Еда смех и любовь  ― это не про ограничения. Это то время, когда кажется, что весь мир тебя подождет, ― рассуждает героиня.

Трагический разрыв отношений с таким домашним спутником вновь заставил Ольгу задуматься. Осознав происходящее, она поняла, что ее счастье не должно ни от кого зависеть.

Собственный секрет

К тому моменту карьера сибирячки шла уверенно в гору. Ольга уже осваивала технологию производства собственной косметики и полезной продукции.

― Я попросила технологов создать мне формулу, позволяющую держать вес под контролем, жить без отеков и, самое главное, мне хотелось избавиться от зависимости от сладкого. В итоге я начала тестировать все и объявила в соцсетях о том, что я худею публично. Каждый день показывала своим подписчикам отчеты того, что ем, сколько это калорий и сколько вес. Пила добавку, которую мы с технологом доработали до совершенства.  За последний год я скинула публично лишние килограммы, ― делится секретом Ольга Химич.

Потом женщины, которые мечтают обрести красивые формы, настояли на том, чтобы Ольга выпустила в массы свой подукт. Первая партия сразу разлетелась среди подписчиц.

Затем сибирячка создала две фокус-группы и уже лично следила за их питанием и результатами. Вместе с Ольгой уже похудело огромное количество человек.

Жительница Новосибирска публично похудела на 47 кг ради мужчины

― Мне в марте исполнится уже 45 лет. Мой вес 66 килограммов.  Я нравлюсь мужчинам, а мой избранник младше меня на 12 лет. В зале стретчинга, где принято быть с длинными худыми ногами, я дам фору молодым девчонкам, так как у многих есть видимый целлюлит, о котором лично я могу только догадываться.  Теперь нет складок на спине, видно пресс, ключицы стали выпирать, на шее не стало колец, а лодыжки и кисти, как у балерины, ― хвалится своими достижениями стройная женщина.

Жительница Новосибирска публично похудела на 47 кг ради мужчины

Ольгиному сыну уже 19 лет. Когда они идут по улице, то сзади маму часто путают с его подругой. Окружающие восхищаются красотой и грацией этой женщины.

― Я теперь стала еще более уверенной, а бизнес таких любит. Если бы у меня спросили совет, я бы сказала: «Не тяните, начните стройнеть сегодня, и через несколько месяцев вы удивитесь насколько сильно изменилась ваша жизнь! ― добавляет бизнес-леди.

Фото предоставлены Ольгой Химич.

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Рубрики : Общество Истории успеха

Регионы: Новосибирск

Теги : Похудела Ольга Химич диета


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